Nohut üreticisinin hasat sevinci

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşalı nohut üreticisinin de yüzünü güldürdü. Büyükşehir Belediyesi’nden tohum desteği alan üreticiler baharda ektikleri nohutları hasat etti. Elde ettikleri mahsulden memnun olan üreticiler, zor durumda olan çiftçilere yönelik desteklerin sürmesini istedi.ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın Gazipaşa ilçesi ile Konya’nın Ermenek ilçesi ve Mersin sınırına yakın olan 1800 rakımlı Yunt, yerel adıyla Cimbiti Yaylası’nda nohut hasadı sevinci yaşandı. Torosların zirvesinde yer alan Cimbiti Yaylası’nda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen nohut tohumları hasat edildi. Üretimin her anında nohut üreticilerinin yanında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, hasat sırasında da onları yalnız bırakmadı.

Destekler Devam Etsin

Mayıs ayında, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden talep ettikleri tohumları toprakla buluşturan ve hasadını gerçekleştiren Gazipaşalı üretici Nuri Tuncer, destekten son derece mutlu olduklarını söyledi. Başkan Muhittin Böcek’in her zaman üreticinin yanında olduğunu söyleyen Tuncer, “Yalnızca bizim burada değil Finike, Kaş, kısacası tarımın olduğu her yerde Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri oluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu desteklerinin sürmesini istiyoruz” dedi.

Her Zaman Başkanımızın Yanındayız

Gazipaşalı üretici Mehmet Sönmez de Başkan Muhittin Böcek’in tarımın içinden gelen birisi olması nedeniyle üreticinin halinden çok iyi anladığını belirterek, “Başkanımız bizlere her türlü desteği sağlıyor. Dilekçeleri yazarak nohut tohumu istedik ve gönderdi. Bu sene yağmur da yağdı. Nohutlar güzel oldu. Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.