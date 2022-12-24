Niyet'ten aile ekonomisine büyük destek

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın geliştirdiği, kadınları güçlendirmek, meslek sahibi yapmak, ekonomik alanda mevcudiyetlerini artırmak ve ailelerinin gelirine katkı koymalarına olarak sağlamak amaçlarıyla faaliyet gösteren Nitelikli İşgücü Yetiştirme Akademisi’nde (NİYET) eğitim gören kursiyerlerin ürettiği ürünler Şinasi Efendi Caddesi’nde kurulan stantlarda sergileniyor.ADANA (İGFA) - Aşçılık, yabancı dil, muhasebe ve bilgisayar dallarında erkeklerinde de yer aldığı, işaret dili, seramik, spor, müzik, okuma yazma, çinicilik, el sanatları, örgü, dokuma, punch, büro yönetimi-sekreterlik, dünya mutfağı, muhasebe-finansman, düz dikiş makinası branşlarında özellikle kadınların eğitim alarak meslek edinmesi ve ekonomik olarak güçlenmesini hedef alan NİYET Akademi’nin yeni yıl öncesi açtığı stantlara Adanalılar yoğun ilgi gösterdi.

Mefruşattan ev tekstiline, seramikten hediyelik eşyaya birçok ürün yelpazesini barındıran, yeni yıl konseptli, el yapımı tasarım ürünlerinin yer aldığı stantlar 24 Aralık tarihine kadar saat 09:00 – 21:00 saatleri arasında açık olacak.