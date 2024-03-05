Son Dakika

Nitelikli alıcılar bu fuarda buluşuyor

EKONOMİ 05.03.2024, 14:47
Nitelikli alıcılar bu fuarda buluşuyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, KFA Fuarcılık organizasyonunda düzenlenen Bursa Textile Show başladı. Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapılan fuar, Bursa tekstil sektörü temsilcilerini dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturuyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Textile Show Fuarı kapılarını açtı. Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda 80’den fazla firma son koleksiyonlarını sektör profesyonellerinin beğenisine sunuyor. BTSO ve UTİB ortaklığında koordine edilen alım heyetleri ve KFA Fuarcılık’ın çalışmaları kapsamında Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen yabancı alıcılar firmalarla iş görüşmeleri gerçekleştiriyor. Fuarda ayrıca trend alanları ve seminerlerle katılımcılara sektördeki son yenilikleri keşfetme imkanı sunuluyor.

“BURSA TEXTİLE SHOW KISA SÜREDE ULUSLARARASI FUAR KİMLİĞİ KAZANDI”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri kapsamında B2B formatında yapılan Bursa Textile Show’un kısa sürede uluslararası fuar kimliği kazandığını söyledi. Fuarın geçen yıl ilk kez Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlendiğini anımsatan Başkan Burkay, konuşmasında şunları söyledi: “Bu yıl iki salonda 80’den fazla firmamız son kreasyonlarını dünyanın dört bir yanından gelen yabancı alıcılara sunma imkanı buluyor. Bu anlamda fuarımızı çok değerli buluyorum. Yine trend alanlarımızda firmalarımızın yenilikçi ürünleri ve modaya yön veren tasarımları sergileniyor. Burada alanında uzman trendsetter’lar ile çalıştık. Bursa tekstil ve konfeksiyon sektöründe yalnızca üretim ve dış ticaret ayağında değil aynı zamanda moda ve trendlerin de belirlendiği bir merkez konumunda. Bunu sürdürülebilir kılmamız çok önemli. Bu açıdan Bursa Textile Show’un hem kentimizin ihracatına hem de moda merkezi kimliğine değerli katkılar sağlayacağına inanıyor, fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum”

“FUAR YENİ İŞBİRLİKLERİNİN ÖNÜNÜ AÇACAK”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın tekstil sektöründe asırlar önce ipekle başlayan hikayesinin, gelişerek bugünlere kadar ulaştığını vurguladı. BTSO öncülüğünde Bursa’da sektöre yönelik önemli atılım ve yatırımlar yapıldığını ifade eden Başkan Aktaş, “BTSO Başkanımızı ve Yönetim Kurulu’nu, fuarı organize eden BTSO iştiraki KFA Fuarcılık’ı tebrik ediyorum. Bu sene fuarda 80’den fazla firma 2024-25 kreasyonlarını sergiliyor. Her firma stantlarını gelin gibi süslemiş. Bu fuarın çok güzel işbirliklerine aracılık edeceğine inanıyorum. Ekonomik aktivitenin canlı olması şehirler için çok kıymetli. Bu fuar aktiviteyi yükseltecek önemli platformlardan bir tanesi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“FUAR SEKTÖR İÇİN MOTİVE EDİCİ OLUYOR”

AK Parti Bursa İl Başkanı ve aynı zamanda BTSO 5. Meslek Komitesi Başkanı Davut Gürkan, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkür ediyorum. Onlarca ülkeden yabancı alıcının fuar vesilesiyle buraya gelmesi, sektörümüz için ciddi anlamda motive edici oluyor. Ulaşamadığımız birçok müşteriyle burada görüşme imkanı buluyoruz. Hem Bursa’nın sektördeki gücünün sergilenmesi hem de ihracat açısından fuarın son derece faydalı olacağına inanıyorum.” diye konuştu.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise fuarın sektör için hayırlı olması temennisinde bulundu. Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri fuarda stant açan firmaları ziyaret ederek, bereketli fuarlar diledi.

NİTELİKLİ ALICILAR FİRMALARLA BULUŞUYOR

BTSO’nun iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen fuara, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve UTİB de destek veriyor. Bursa Textile Show’da bu sene LPP S.A, O’STIN, Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Marwa Folly Fashion, Tonickx ve Marjan gibi dünyaca ünlü markaların alıcıları da sektör temsilcileriyle bir araya geliyor. Fuar 7 Mart’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 28 75
2. Fenerbahçe 28 73
3. Trabzonspor 28 46
4. Beşiktaş 28 46
5. Kasımpasa 28 40
6. Başakşehir 28 39
7. Rizespor 28 39
8. Antalyaspor 28 38
9. Sivasspor 28 38
10. A.Demirspor 28 35
11. Kayserispor 28 35
12. Samsunspor 28 33
13. Alanyaspor 28 33
14. Konyaspor 28 31
15. Ankaragücü 28 30
16. Hatayspor 28 29
17. Karagümrük 28 29
18. Gaziantep FK 28 29
19. Pendikspor 28 26
20. İstanbulspor 28 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 25 61
2. Göztepe 25 52
3. Kocaelispor 25 45
4. Sakaryaspor 25 43
5. Bodrumspor 25 42
6. Bandırmaspor 25 40
7. Ahlatçı Çorum FK 25 39
8. Boluspor 25 39
9. Gençlerbirliği 25 34
10. Erzurumspor 25 31
11. Keçiörengücü 25 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 25 28
14. Adanaspor 25 26
15. Şanlıurfaspor 25 24
16. Tuzlaspor 25 24
17. Altay 25 15
18. Giresunspor 25 7
Takımlar O P
1. Liverpool 27 63
2. M.City 27 62
3. Arsenal 27 61
4. Aston Villa 27 55
5. Tottenham 26 50
6. M. United 27 44
7. West Ham United 27 42
8. Newcastle 27 40
9. Brighton 27 39
10. Wolves 27 38
11. Chelsea 26 36
12. Fulham 27 35
13. Bournemouth 26 31
14. Crystal Palace 27 28
15. Brentford 27 26
16. Everton 27 25
17. Nottingham Forest 27 24
18. Luton Town 26 20
19. Burnley 27 13
20. Sheffield United 27 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 66
2. Girona 27 59
3. Barcelona 27 58
4. Atletico Madrid 27 55
5. Athletic Bilbao 27 50
6. Real Betis 27 42
7. Real Sociedad 27 40
8. Las Palmas 27 37
9. Valencia 26 37
10. Osasuna 27 36
11. Getafe 27 35
12. Villarreal 27 32
13. Deportivo Alaves 27 29
14. Sevilla 27 27
15. Mallorca 27 27
16. Rayo Vallecano 27 26
17. Celta Vigo 27 24
18. Cadiz 27 19
19. Granada 26 14
20. Almeria 27 9