Nilüfer Çevikel: Kadının eşit koşullara sahip olduğu her alan büyür

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli etkinliklere katılarak önemli mesajlar verdi. Başkan Çevikel, demokratik ve güçlü bir toplumun inşası için eşitlikçi politikaların gerekliliğine vurgu yaptı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuşmacı olarak yer alan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, kadınların iş dünyasındaki önemine vurgu yaptı. Ayrıca Başkan Çevikel, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Sabri Öz'ün moderatörlüğündekikadınlar günü özel yayınına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar' programında da yer aldı.

ÇEVİKEL: KADINLAR HER ALANDA FARKINI ORTAYA KOYUYOR İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ümmihan İşoğlu'nun da bulunduğu etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Çevikel, katılımcılarla iş dünyasındaki tecrübelerini paylaşırken, kadınların varlığının sadece iş hayatını zenginleştirmekle kalmadığını, aynı zamanda yeni bir perspektif ve yenilik getirdiğini belirtti. Kadınların her alanda farkını ortaya koyan güçlü bireyler olduğunu vurgulayan Başkan Nilüfer Çevikel, “Bu özel gün, kadınların dünya üzerindeki varlığını, başarılarını ve mücadelelerini hatırlamak için bir fırsat. Çünkü kadınlar, her alanda farkını ortaya koyan, hayatın şekillenmesinde ve toplumun ilerlemesinde kritik rol oynayan güçlü ve değerli bireylerdir. Türkiye’de birçok sivil toplum kuruluşunda başkan olarak görev almak benim için sadece bir unvan değil, aynı zamanda kadınların gücünü ve potansiyelini ortaya koymanın da bir yolu. Kadınların iş dünyasındaki varlığı, sadece iş hayatını zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda yeni bir perspektif ve yenilik getirir. Ben de iş dünyasında bir kadın girişimci olarak, kariyerim boyunca birçok benzersiz deneyim yaşadım. Bu tecrübelerin bazıları zorluklarla dolu olsa da inanıyorum ki her zorluk, bize daha da güçlenmemiz için bir fırsat sunar. Bugün hala karşılaştığımız bazı engeller var. Dünyada yaşanan toplumsal cinsiyet eşitliği sorunu çözülmediği sürece, kadınların iş yaşamında tam potansiyeline ulaşması mümkün olmayacaktır.” ifadelerini kullandı. Çevikel’e anlamlı güne olan katkıları ve desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.