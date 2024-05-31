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Nilüfer Çevikel: "İki ülke arasında kalıcı ve güçlü bir köprü kurulacak"

TOBB tarafından düzenlenen ‘Çin (Xi’an) - Türkiye (İstanbul) Hava İpek Yolu İş Birliği Konferansı’ İstanbul'da gerçekleştirildi

EKONOMİ 31.05.2024, 10:47
Nilüfer Çevikel: "İki ülke arasında kalıcı ve güçlü bir köprü kurulacak"

TOBB tarafından düzenlenen ‘Çin (Xi’an) - Türkiye (İstanbul) Hava İpek Yolu İş Birliği Konferansı’ İstanbul'da gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından iki ülke arasında ekonomik ve kültürel iş birliğini daha da ileriye taşıma amacıyla düzenlenen ‘Çin (Xi’an) - Türkiye (İstanbul) Hava İpekyolu İş Birliği Konferansı’, Silk Road International Culture and Trade Center (SRICC) Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Shengli, TOBB Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Xi'an Şehri Kalkınma ve Reform Komitesi Sekreter Yardımcısı Wang Jun Ping ve Xi'an Şehri Ticaret Başkanlığı Başkan Yardımcısı Li Qun Gang ile Türk Hava Yolları Kargo Grup Satış Müdürü Ozan Belge, WORLDEF Genel Sekreteri Sedat Ateş ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel’in konuşmalarıyla gerçekleşti.

‘TEKSTİL SEKTÖRÜ, BU İŞ BİRLİĞİNDEN EN ÇOK FAYDA SAĞLAYACAK SEKTÖRLERİN BAŞINDA’

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, konuşmasında ülkeler arasındaki ekonomik ve kültürel etkileşimin artmasının önemine dikkat çekerek, “İpek Yolu'nun modern bir yansıması olan bu girişim, sadece ülkelerimiz arasında değil, aynı zamanda tüm bölge için de yeni fırsatlar yaratacak önemli bir adımı temsil ediyor. Özellikle tekstil sektörü, bu iş birliğinden en çok fayda sağlayacak sektörlerin başında geliyor. Tekstil, geçmişten günümüze kadar hem ekonomik kalkınmanın hem de kültürel etkileşimin temel taşlarından biri olmuştur. Bugün, tekstil sektörünün geleceğini şekillendirecek yenilikleri ve iş birliklerini konuşmak üzere buradayız. Çin’in köklü tekstil geleneği ile Türkiye’nin dinamik ve yenilikçi üretim kapasitesini birleştirerek, sektörde yeni ufuklar açmak mümkün olacaktır. Bu iş birliği sayesinde, her iki ülkenin de küresel pazarda daha rekabetçi ve güçlü bir konuma geleceğine inanıyorum." dedi.

“YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATACAĞIZ"

DOSABSİAD olarak tekstil sektöründe kaliteyi, sürdürülebilirliği ve yeniliği teşvik eden çalışmaları desteklemeye devam ederek ortak projeler ve yatırımlar sayesinde yeni istihdam alanlarının yaratılacağı ve ekonomik büyümenin hızlanacağına inandığını ifade eden Çevikel, "Hava İpekyolu projesi, sadece ticaretin değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal etkileşimin de bir parçası olarak, ülkelerimiz arasında kalıcı ve güçlü bir köprü kuracaktır. Bizler de bu köprünün inşasında elimizden geleni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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