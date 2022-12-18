NFTPrime'dan Ukrayna’ya destek

Türkiye’nin öncü NFT platformu NFTPrime, Turkcell’in sahibi olduğu Ukrayna’nın en büyük 3. GSM operatörü Lifecell iş birliğiyle Ukrayna’ya destek vermek için NFT Talkers platformunu hayata geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - Kullanıcıların NFT üretmesine ve alıp satmasına olanak sağlayan NFT Talkers hizmet vermeye başladı.

NFTPrime ve Lifecell iş birliğiyle hayata geçirilen platformda NFT satışından elde edilecek gelirleri Ukrayna Ordusu'na bağışlayabilecek.

UKRAYNA İÇİN BİR İLK

NFT Talkers, Ukrayna’da bir mobil operatör tarafından açılan ve Ukrayna ordusuna doğrudan bağış yapma olanağı sağlayan ilk NFT platformu olma özelliği taşıyor.

nfttalkers.lifecell.ua adresi üzerinden hizmet veren pazar yerinde, NFT’nin bağış amaçlı satışa çıkarılması halinde Lifecell satıştan elde edilen geliri Ukrayna ordusunu desteklemek için ordu hesabına aktaracak. Bu işlem blokzincir teknolojisinde akıllı sözleşmelerin sağladığı güvence ve şeffaflık sayesinde rahatlıkla takip edilebilecek.

Lifecell ayrıca kendi hesabında oluşturduğu 9 parçalık savaş karşıtı koleksiyonunu bağış yapmak üzere NFT Talkers üzerinden satışa sundu.