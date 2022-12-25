Nevşehir'de TOKİ kuraları çekildi

Nevşehir'de TOKİ "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında inşa edilecek konutların hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi başladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kuraya, Nevşehir Valisi İnci Sezel Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, ilçe ve belde belediye başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yeni proje ile Nevşehir’e 1731 konut daha kazandırılacağını belirterek, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin hayırlı olasını temenni etti. Kurada isimleri çıkarak ev sahibi olan vatandaşları tebrik eden Savran, “Bundan sonraki dönemde de şehrimize gerek yeni konut gerekse de işyerleri kazandırmak için TOKİ ile işbirliğinde çalışmalarımız sürecek.” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından şehit yakınları ve gaziler için yapılacak konutların kuraları, Vali Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran tarafından çekildi.

Daha sonra, proje kapsamında inşa edilecek kent merkezinde 200, Avanos'ta 100, Gülşehir'de 206, Kozaklı'da 170, Ürgüp'te ise 350 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Acıgöl, Derinkuyu ve Hacıbektaş ilçeleri ile Çat, Göre, Kaymaklı, Sulusaray ve Tatlarin beldelerine inşa edilecek 705 konutun hak sahipleri ise yarın çekilecek kurayla belirlenecek.