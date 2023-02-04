Nevşehir'de kentsel dönüşüm heyecanı

Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 20 Temmuz ve İbrahim Paşa Mahallelerinde yer alan yeni uygulama alanında çalışmalar başlıyor. Kentin çehresini değiştirecek ve 4 ila 8 kat arasında blokların yükseleceği alandaki hak sahipleri ile görüşmelerin ardından ilk kazma bu yıl içerisinde vurulacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın büyük önem verdiği ve üzerinde titizlikle durduğu Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili son dönemde önemli gelişmeler yaşandı.

İmar Plan ve Uygulama Projesi geçtiğimiz haftalarda onaylanan ve Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin, bir bölümü İbrahim Paşa ve bir bölümü de 20 Temmuz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1 Nolu Adası için hazırlanan Uygulama Esas Yönetmeliği, belediye meclisinin şubat ayı olağan toplantısında onaylandı.

Mecliste alınan bu karar ile birlikte, projenin uygulanacağı Adalet Sarayı arkasında bulunan alandaki hak sahipleri önümüzdeki günlerde Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne davet edilecek. Bu alanda konut, işyeri ve arsası bulunan hak sahiplerinden konutu bulunanlara yerinde konut, işyeri bulunanlara işyeri ve arsası bulunanlara ise konut teklifleri sunulacak. Konut veya işyeri almak istemeyen hak sahiplerine ise gerçekleştirilecek olan kamulaştırma ile birlikte arsa bedelleri ödenecek.

4 ila 8 kat arasında blokların bulunacağı 22 bin 500 metre karelik alanda, hak sahiplerinden alınacak olan muvafakatnamelerin ardından inşaat çalışmalarına bu yıl içerisinde başlanması hedefleniyor.