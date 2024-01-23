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Nevşehir Belediyesi'nden kombi ve doğalgaz tesisat desteği

EKONOMİ 23.01.2024, 11:57
Nevşehir Belediyesi'nden kombi ve doğalgaz tesisat desteği

Nevşehir Belediyesi, evsel ısınmada kömür kullanımının azaltılması suretiyle hava kalitesinin iyileştirilmesi ve dar gelirli aileleri doğalgaz kullanımına teşvik etmek için doğalgaz tesisat kurulumu ve kombi desteği sağlayacak. Proje ile birlikte 150 ailenin konutlarındaki tüm tesisat ve kombi giderleri Nevşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Dr. Mehmet Savran liderliğinde hayatın her alanında örnek gösterilen sosyal belediyecilik uygulamalarını başarıyla uygulayan Nevşehir Belediyesi, kentte hava kalitesinin arttırılması ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Bakanlık tarafından verilen hibe ile finanse edilen proje çerçevesinde, konutlarının ısıtılmasında doğalgaz tesisatları bulunmadığı için kömür kullanan 150 vatandaşın evlerindeki tüm tesisat altyapısı, kombi, radyatör ve diğer ekipmanları Nevşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Konutlarını doğalgaz ile ısıtmak isteyen ve evlerinde doğalgaz tesisatı bulunmayan vatandaşların söz konusu destekten faydalanabilmek için Nevşehir Belediyesi Turkuaz Masa’ya kiracısı veya sahibi oldukları konutlara ait tapu ve elektrik veya su faturaları ile birlikte şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Ön Başvuruların 29 Şubat 2024 tarihinde tamamlanması ile birlikte ailelerin gelir durumları göz önüne alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda destekten faydalanacak aileler belirlenecek.

Evsel ısınmada kömür kullanımının azaltılması suretiyle hava kalitesinin iyileştirilmesinin hedeflendiği proje için ihale sürecinin devam ettiğini belirten Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, başvuru ve değerlendirme sürecinin ardından 150 ailenin konutlarındaki doğalgaz dönüşüm işlemlerinin Ekim 2024 tarihine kadar tamamlanacağını açıkladı.

Savran, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu, 2053 Net Sıfır Emisyon Yeşil Kalkınma Hedefleri çerçevesinde bakanlığımıza sunduğumuz ve kabul edilen projemizle, şehrimizdeki 150 ailenin konutlarındaki doğalgaz tesisat, proje çizimi, kombi ve radyatör bedellerini Nevşehir Belediyesi olarak karşılayacağız. Bu sayede hem dar gelirli ailelere destek olacak hem de hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çok büyük bir adım atmış olacağız. Projemize destekleri nedeniyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

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