Son Dakika

Nevşehir Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci

EKONOMİ 13.01.2024, 08:12
Nevşehir Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci

Nevşehir Belediyesi ve HAK-İŞ’e bağlı Hizmet İş Sendikası arasında 826 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre Nevşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çalışan personelinin maaşları yüzde 70 oranında arttırıldı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi işçilerin büyük kazanımı ile sonuçlandı. Yapılan sözleşme ile Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş ve Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş bünyesinde çalışan işçilerin maaşları yüzde 70 oranında artırılırken, ikramiye ve sosyal haklarında da iyileştirme yapıldı.  Uzlaşmanın ardından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde toplu sözleşme imza töreni düzenlendi.

İmza törenine Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Belediye Başkan Yardımcıları Nafiz Dirikoç, Ersin Erol ve Furkan Feralan, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Öz Güven-Sen Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yalçın, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, HAK-İŞ Nevşehir İl Başkanı Muhammet Fatih Mutlu, sendika işyeri temsilcileri ve işçiler katıldı.

Başkan Savran’ın imza töreni için Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ne gelişi sırasında işçiler Savran’ı coşkuyla karşıladı. Davul ve zurnalar eşliğinde Savran’ı karşılayan işçiler sloganlar atarak sevgi gösterisinde bulundu.

Törende konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, “Başkanımız Nevşehir’de el atılmadık sokak, el atılmadık cadde bırakmadı. 3,5 yıllık süre içerisinde sayın başkanımıza yol arkadaşı olmaktan, onunla gece gündüz çalışmaktan tüm işçiler olarak gurur duyuyoruz.” dedi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ise, “Gerçekten muhteşem kalabalık ve coşku var. Bunu hak eden de bir belediye başkanımız var. Çalışanlarıyla birlikte bizlere bu atmosferi yaşatan Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Salondaki coşkulu kalabalığın alkış ve sloganları eşliğinde kürsüye gelen Belediye Başkanı Savran ise, görevde bulunduğu 3 yılı aşkın süre içerisinde çalıştıkları kurumu sahiplenerek, kendi işleri gibi görerek, bu şehrin bu belediyenin başarılarını her zaman önceleyerek çalıştıkları ve destekleri için işçilere teşekkür etti.

Belediye işçileri için ‘Her biriniz bizim sahadaki yüzümüz, alnımızın akısınız.” diyen Savran, “Siz olmasanız biz bu şehre hizmet edemezdik. Kıymetinizi biliyor ve her zaman da başımızın üstünde tutuyoruz. Hiçbir zaman kerameti kendimizde görmedik. Keramet birliktedir, beraberliktedir, samimiyettedir ve çalışmaktadır. Üç yıl boyunca verdiğiniz emeklerden dolayı hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim nasip eder ve bu yola devam edersek biliyorum ki Nevşehir emin ellerde. Ben sizlere güveniyorum, sizler bana güveniyorsunuz ve Nevşehir’de bize güveniyor. Bu güven Nevşehir’i şahlandıracak, Nevşehir’i hak ettiği yere getirecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 19 50
2. Galatasaray 19 48
3. Trabzonspor 19 36
4. Beşiktaş 19 32
5. A.Demirspor 19 29
6. Kayserispor 19 29
7. Rizespor 19 29
8. Antalyaspor 19 28
9. Kasımpasa 19 26
10. Sivasspor 19 25
11. Başakşehir 19 23
12. Alanyaspor 19 22
13. Ankaragücü 19 21
14. Gaziantep FK 19 21
15. Karagümrük 19 20
16. Hatayspor 19 20
17. Samsunspor 19 18
18. Konyaspor 19 18
19. Pendikspor 19 15
20. İstanbulspor 19 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Göztepe 18 35
3. Kocaelispor 17 33
4. Sakaryaspor 18 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 20 39
6. West Ham United 20 34
7. Brighton 20 31
8. M. United 20 31
9. Newcastle 20 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 20 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 48
2. Girona 19 48
3. Barcelona 19 41
4. Athletic Bilbao 19 38
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 19 32
7. Real Betis 19 28
8. Getafe 19 26
9. Valencia 19 26
10. Las Palmas 19 25
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Deportivo Alaves 20 20
14. Villarreal 19 19
15. Mallorca 19 18
16. Sevilla 20 16
17. Celta Vigo 19 16
18. Cadiz 19 15
19. Granada 19 11
20. Almeria 19 5