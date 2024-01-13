Nevşehir Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci

Nevşehir Belediyesi ve HAK-İŞ’e bağlı Hizmet İş Sendikası arasında 826 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre Nevşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çalışan personelinin maaşları yüzde 70 oranında arttırıldı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi işçilerin büyük kazanımı ile sonuçlandı. Yapılan sözleşme ile Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş ve Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş bünyesinde çalışan işçilerin maaşları yüzde 70 oranında artırılırken, ikramiye ve sosyal haklarında da iyileştirme yapıldı. Uzlaşmanın ardından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde toplu sözleşme imza töreni düzenlendi.

İmza törenine Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Belediye Başkan Yardımcıları Nafiz Dirikoç, Ersin Erol ve Furkan Feralan, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Öz Güven-Sen Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yalçın, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, HAK-İŞ Nevşehir İl Başkanı Muhammet Fatih Mutlu, sendika işyeri temsilcileri ve işçiler katıldı.

Başkan Savran’ın imza töreni için Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ne gelişi sırasında işçiler Savran’ı coşkuyla karşıladı. Davul ve zurnalar eşliğinde Savran’ı karşılayan işçiler sloganlar atarak sevgi gösterisinde bulundu.

Törende konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, “Başkanımız Nevşehir’de el atılmadık sokak, el atılmadık cadde bırakmadı. 3,5 yıllık süre içerisinde sayın başkanımıza yol arkadaşı olmaktan, onunla gece gündüz çalışmaktan tüm işçiler olarak gurur duyuyoruz.” dedi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ise, “Gerçekten muhteşem kalabalık ve coşku var. Bunu hak eden de bir belediye başkanımız var. Çalışanlarıyla birlikte bizlere bu atmosferi yaşatan Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Salondaki coşkulu kalabalığın alkış ve sloganları eşliğinde kürsüye gelen Belediye Başkanı Savran ise, görevde bulunduğu 3 yılı aşkın süre içerisinde çalıştıkları kurumu sahiplenerek, kendi işleri gibi görerek, bu şehrin bu belediyenin başarılarını her zaman önceleyerek çalıştıkları ve destekleri için işçilere teşekkür etti.

Belediye işçileri için ‘Her biriniz bizim sahadaki yüzümüz, alnımızın akısınız.” diyen Savran, “Siz olmasanız biz bu şehre hizmet edemezdik. Kıymetinizi biliyor ve her zaman da başımızın üstünde tutuyoruz. Hiçbir zaman kerameti kendimizde görmedik. Keramet birliktedir, beraberliktedir, samimiyettedir ve çalışmaktadır. Üç yıl boyunca verdiğiniz emeklerden dolayı hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim nasip eder ve bu yola devam edersek biliyorum ki Nevşehir emin ellerde. Ben sizlere güveniyorum, sizler bana güveniyorsunuz ve Nevşehir’de bize güveniyor. Bu güven Nevşehir’i şahlandıracak, Nevşehir’i hak ettiği yere getirecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.” diye konuştu.