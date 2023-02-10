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Netflix, Disney ve Starbucks’tan yoğun tepki sonrası deprem açıklaması!

EKONOMİ 10.02.2023, 11:43
Netflix, Disney ve Starbucks’tan yoğun tepki sonrası deprem açıklaması!

Netflix, Disney ve Starbucks, deprem nedeniyle herhangi bir açıklama ve destek yapmaması nedeniyle sosyal medyadan tepki yağdı. Gelen tepkiler üzerine depremin 4. günü 3 kurumdan peşpeşe deprem açıklamaları geldi.

ANKARA (İGFA) – Kahramanmaraş depreminin ardından gözler Türkiye üzerinden milyarlar kazanan yabancı kuruluşlara çevrildi. Ülkenin dört bir yanından ve birçok ülkeden destekler gelirken, Netflix, Disney ve Starbucks’ın deprem sessizliğine bürünmesine vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki yağdırdı.

Depremin ikinci gününden itibaren başlayan tepkiler çığ gibi büyüyünce, depremin 4. günü Netflix, Disney ve Starbucks’tan peşpeşe deprem açıklamaları geldi.

İşte sosyal medyadan yapılan tepkilerin bazıları;

“O sevmediğiniz Araplar, diğer ülkeler (Azerbaycan vb.) gibi maddi destekte bulundu, ama özentisi olduğunuz Netflix, Disney ve Starbucks hiçbir yardımda bulunmadı, bir baş sağlığı dahi dilemedi. Unutmayın...”

“Depremle alakalı yardım yapmayan koca şirketleri, geçmiş olsun dahi demeyen firmaları bu süreçten sonra destekleyen, kullanan @StarbucksTR  gibi yoğun tepki sonrası mesaj yayınlayanların ürünlerini tüketen benim gözümde şeref ve vicdan yoksunudur.”

Starbucks Türkiye’den depremin 4. gününde gelen yoğun tepkiler üzerine yapılan açıklamada, “Starbucks Türkiye olarak bu zor günlerde; Depremin ilk anından itibaren deprem bölgesindeki yöneticilerimizle irtibat halindeyiz ve yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Arama kurtarma alanlarında, yurt genelinde afet koordinasyon merkezlerinde yapılan gönüllü destek çalışmalarında ve bölgeye ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekiplerine yol mağazalarımızda güvenlik kuralları çerçevesinde ikram sağlıyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Felakette hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize baş sağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz” denildi.

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