Neslihan Çelik Alkoçlar’dan güçlü kadın eşit temsil mesajı

Uluslararası Kadın Dayanışma Derneği Başkanı, Bursa'nın İlk ve Tek Kadın Gazetesi Pembe Pusula Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Lider TV Bursa Temsilcisi Neslihan Çelik Alkoçlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.BURSA (İGFA) - Neslihan Çelik Alkoçlar mesajında, kadına yönelik şiddetle mücadele’nin yanı sıra eğitim ve istihdamda fırsat eşitliği, kadın hakları konularında değerlendirmelerde bulundu.

“GAZZE’DE KADINLARA YÖNELİK İNSANLIK SUÇU İŞLENMEKTEDİR”

“Kadına Yönelik Şiddetin dünyada olduğu gibi Türkiye için de önemli bir sorun olduğunu dile getiren Neslihan Çelik Alkoçlar, Türkiye'nin son yıllarda alınan önlemler ve yasal düzenlemelerle Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede önemli mesafeler kat ettiğini vurgulayarak;

“Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bir dizi çalışma yapılsa da ülkemizde ve dünyada kadınlar şiddetin mağduru olmaya devam ediyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun açıkladığı verilere göre 10 yılda 5 bine yakın kadınımız cinayete kurban gitti. Sadece geçtiğimiz ay 315 kadın erkekler tarafından öldürülürken 248 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Bununla birlikte Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde neredeyse 736 milyon kadının, çoğu partnerleri ya da eski partnerleri tarafından olmak üzere, hayatlarında en az bir defa şiddete maruz kaldığını ortaya koymaktadır. Dünyanın gözü önünde Gazze’de kadına yönelik şiddetin en acı örnekleri yaşanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinde uluslararası insan hakları müktesebatı ve insancıl hukuk normlarına aykırı bir biçimde Gazze halkına karşı başlatmış olduğu saldırılar sonucunda, kadınların onurlarına ve haklarına yönelen ihlaller korkunç boyutlara ulaşmış, binlerce kadın insanlığa karşı işlenen suçların kurbanı olmuştur. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verilerine göre, erken yaşta evlendirilen kız çocuklarının sayısı 2005 yılından günümüze %78 oranında azalma gösterse de hâlihazırda 11 bin kız çocuğu erken yaşlarda evliliğe mahkûm edilmektedir. Dünyada da durum farklı değil. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun yaptığı 2018 yılında yaptığı araştırmaya göre dünyada her beş çocuktan biri zorla evlendiriliyor. Her yıl 12 milyon kız çocuğu, çocuk yaşta evlendirilerek eğitim, sağlık başta olmak üzere pek çok temel haktan yoksun bırakılıyor. Şiddet yaşamın her alanında karşımıza çıkıyor maalesef. UNİCEF’ in verilerine göre dünya genelinde ilkokul çağındaki 32 milyon, ortaokul çağındaki 30 milyon ve lise çağındaki 67 milyon toplam 129 milyon kız çocuğu okula gidemiyor.” dedi.

“KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMI ERKEKLERİN YARISINDAN AZ”

Kadınların, dokundukları her işte toplumun gelişimine katkı sağladıklarını ve eşit fırsatlar sağlandığı takdirde iş hayatından eğitime, siyasetten sanata kadar her alanda büyük başarılara imza attıklarına dikkat çeken Alkoçlar, buna rağmen Türkiye’de kadın istihdamının yeterli düzeyde olmayışını ifade ederek;

“TÜİK’in açıkladığı verilere göre, toplam nüfusumuzun yüzde 49,9'unu kadınlar, yüzde 50,1'ini erkekler oluşturuyor. 15 ve daha yukarı yaşta kadınlarımızın iş gücüne katılım oranı yüzde 35,1 iken erkekler de bu oran yüzde 71,4 şeklinde. Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından bile az. İş gücüne katılım oranı %68.8 olarak açıklanan yükseköğrenim mezunu kadınlarımız bu konuda daha şanslı. Türkiye gibi küresel ölçekte kalkınma hamleleri yapan, her alanda büyük gelişim gösteren bir ülke de kadınların halen daha iş gücüne katılımın istenilen seviyede olmaması daha çok mesafe kat edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. En çok önem verdiğimiz konulardan biri olan kız çocuklarının eğitimi noktasında da kadınlar erkeklerden daha geride kalıyor. TÜİK’in açıkladığı verilerde Türkiye geneli için ortalama eğitim süresi erkeklerde 10.0 yıl iken kadınlarda 8.5 yıl olduğu belirtiliyor. Şurası bir gerçek ki, dünyada yaşamın her alanındaki kadın varlığı ve emeği her geçen gün daha da belirginleşiyor. İş hayatında da dengeler değişiyor, kartlar toplumsal cinsiyet anlamında yeniden dağıtılıyor. Her kadın, kendine özgü kariyer güzergahları belirliyor, mücadelelerinde büyük başarılar elde ediyorlar. Dünyanın kadınların ilham veren başarı hikayelerine ihtiyacı var. Kadınlar, çok yönlü bakış açılarıyla enerji, iş birliği, empati, destek ve uzlaşma gibi değerleri dünyaya yeniden hatırlatabilir.” şeklinde konuşarak değerlendirmelerini sürdürdü.

“ADİL TEMSİL İÇİN KADINLAR SİYASETE DAHA FAZLA KATILMALI”

Siyasetin yıllarca erkekler kulübü şeklinde algılandığını ve bu nedenle de kadınların siyasete katılımın istenilen düzeye ulaşamadığını söyleyen Neslihan Çelik Alkoçlar, Türkiye’de yapılacak 31 Mart Yerel Seçimleri için açıklanan kadın aday sayısının yine düşük seviyelerde kaldığına işaret ederek; “2023 Genel Seçimleri sonrası kadınlar, TBMM’de 121 Kadın Milletvekili ile temsil ediliyor. 27.Döneme nazaran artış gösterse de Meclis’teki vekil sayısı düşünüldüğünde erkeklerin çok gerisinde kalıyoruz. Yerel seçimlerde de durum farklı değil. Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyelerinin de arasında bulunduğu 42 ülke içinde kadın bakan oranında son sırada bulunuyor. 1 Ocak 2023 verilerine göre meclisteki kadın milletvekili oranı Türkiye’de yüzde 17. Türkiye bu alanda sondan üçüncü durumda. Türkiye’de cumhurbaşkanlığı kabinesinde 18 isim bulunuyor. Bunlardan sadece birinin kadın olması ise son derece düşündürücü. Kadının siyasete katılımı, adil temsil ve denge için gereklidir. Bu noktada, kadınlarımızı yüreklendirerek, aile ve iş dengesini sağlayacak çözümleri bulmalı ve onların aktif siyasette yer alıp politika üretici mekanizmaların içinde yer almalarını sağlamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tüm kadınlarımızın yanında ve destekçisi olduğumuzu belirtir, kadınların toplumda hak ettiği yere ulaşmasındaki tüm engellerin kalktığı bir dünya dileriz” diye konuştu.