Necmi Sezer’den TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na ziyaret
İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer ve beraberindeki heyet TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na ziyaret gerçekleştirdi
İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer ve beraberindeki heyet TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na ziyaret gerçekleştirdi.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Sezer, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeri Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu olarak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdiler.
Sezer,”UMAT Gümrük ve İşletmeleri A.Ş., İpsala Gümrük Kapısı ve UMAT İbrahim Girgin Tır Parkı ile ilgili TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdik, Başkanımızdan desteklerini istedik.
Bizleri ağırlayan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eder, kolaylıklar dileriz.”
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