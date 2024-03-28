Naturelgaz 4 milyar TL ciro açıkladı

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, 2023 yılı için 4 milyar TL’lik ciro açıkladı. FAVÖK’ü 699 milyon TL’ye ulaşan Naturelgaz’ın net karı ise 96,5 milyon TL oldu.İSTANBUL (İGFA) - Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Global Yatırım Holding A.Ş. iştiraki Naturelgaz, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. 2023 yılında tesis altyapı kapasitesini arttırmaya devam eden Naturelgaz, Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerinde güçlü alt yapısı ile hizmet veriyor.

Naturelgaz 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 hacim büyümesi ile birlikte 251 milyon Sm3’lük toplam satış hacmine ulaşarak, taşımalı doğal gaz piyasasındaki öncü pozisyonunu güçlendirdi. Taşımalı doğalgaz hizmeti götürülen ilçe ve belde sayısını 128’e çıkaran Naturelgaz, şehir gazı iş kolunda yüzde 68 büyüme ile 117 milyon Sm3 satış hacmine ulaştı.

Söz konusu standardın etkileri ile birlikte 2023 yıl sonu itibariyle şirketin toplam net karı 96,5 milyon TL olarak açıklandı.

Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan “Stratejik hedefler doğrultusunda büyümeye devam etmekteyiz. 2023 yılında kapasite arttırıcı ve maliyet azaltıcı yatırımlar ile Naturelgaz’ın iş hacmini artırarak geleceğe yönelik olumlu yönde etki edecek adımlar atmaya devam ettik. 2024 yılında da hacmen büyümeye devam ederken, aynı zamanda karlılık rakamlarımızın da büyümesini hedeflemekteyiz. Yönetim kurulumuz bugün aldığı karar ile, 25 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 320 milyon TL’nin kar payı olarak dağıtılmasının, pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir. Böylece halka arzından itibaren her yıl kar payı dağıtan Naturelgaz bu geleneği bu yıl da devam ettirmektedir” dedi.