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Narlıdere'de kadın istihdamına destek

EKONOMİ 08.02.2024, 10:14
Narlıdere'de kadın istihdamına destek

Narlıdere Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi (NAR-KOOP), geçen 5 yılda kadın istihdamına ve üretime büyük katkı sağladı. Başkan Engin, “Kadınlara değer vermek onları toplumsal hayata, iş hayatına katılmasına sağlamakla olur. Biz bunu Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi ile başardık. Evinin sınırları içinde kalan kadınları, kapının ardına çıkardık. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önünde geçtik ve yerel kalkınmayı kadınların gücü ile gerçekleştirdik” diye konuştu.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi’nin Ali Engin’in göreve gelmesiyle 2019 yılında kurduğu Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi (NAR-KOOP), 5 yılda bir başarı hikâyesine dönüştü. Yaklaşık 40 kişilik bir ekiple yoluna devam eden ve şimdiye kadar 100’ü aşkın kadına eğitim olanağı sunan NAR-KOOP ile kadınlar ekonomik özgürlüklerine kavuştu. Özellikle sağlıklı gıda ve hediyelik eşya üretimine yoğunlaşan Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi ile yerelden kalkınmaya da büyük katkı sağlandı. Ana merkez ofisinde el sanatları ve tekstil atölyesinin de yer aldığı NAR-KOOP, şimdiye kadar gıda üretim izni dâhilinde reçel, erişte, kurutulmuş meyve sebze, tarhana, salça, mantı vb. gibi birçok ürünü vatandaşlarla buluşturdu. Ana Merkezi 2.İnönü Mahallesi’nde yer alan NAR-KOOP’un Tarihi Yukarıköy (Yukarıköy Kafe), Barış Sokak (Barış Lokantası), Huzur Mahallesi (Huzur Kafe) ve Narlıdere AKM’de (Kültür Kafe) satış noktaları bulunuyor. Vatandaşların toplu siparişlerini de karşılayan NAR-KOOP, Üretici Kadın Pazarı ve Gece Pazarı gibi organizasyonlarla Narlıdereli kadınların üretime katılımına da destek oluyor. İzmir’de faaliyet gösteren diğer kadın kooperatifleri ile de etkileşim halinde olan NAR-KOOP, üyeleri ile çeşitli fuar ve festivallere de katılım sağlıyor.

‘GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ NARLIDERE’

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, göreve geldikleri ilk günlerde hayata geçirdikleri Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi ile kadınları ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklediklerini ifade etti. Türkiye’de kadınların istihdama katılımının AB ve OECD ülkelerinin çok gerisinde olduğunu söyleyen Başkan Engin, “Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de kadınların istihdama katılım oranı göre erkeklerin yarısından bile az... Kadınları ne kadar iş gücüne dâhil edersek ülkemizi de o kadar kalkındırırız. Bu nedenle mevcut durumu el birliği ile tersine çevirmemiz gerekiyor. Toplumsal eşitlik ilkelerine bağlı olarak hizmet veren bir kamu kurumu olarak bizde bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz.  İlçemizdeki kadın istihdamını artırmak için daha göreve geldiğimiz ilk yılımızda Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi’ni kurduk. Kooperatif bünyesinde kadınlara çeşitli eğitimler verdik ve onların sosyal hayata katılımını destekledik. Güçlü Kadın Güçlü Narlıdere’ hedefinden yola çıkarak kurduğumuz kooperatifimizin ana merkezini 2. İnönü Mahallesi Yaşar Kemal Tesislerimizde hizmete aldık.  Tarihi Yukarıköy, Barış Sokak ve Huzur Mahallesi ve Narlıdere AKM’de yer alan satış noktalarını hayata geçirdik. Kadınların yetenek ve becerilerini geliştirmeye olanak sağlayan NAR-KOOP ile onlara girişimcilik ruhu da kazandırdık. Kooperatifimize katılıp daha sonra kendine iş yeri açan kadın üyelerimiz var. Ayrıca NAR-KOOP ile vatandaşlarımızın hesaplı ve kaliteli ürünlere ulaşmasına da olanak sağlamış olduk” dedi.

KADINLAR KAPININ ARDINA ÇIKTI

“Kadınlara değer vermek yılda bir kez onlara karanfil vererek olmaz” yorumunda bulunan Başkan Engin, “Kadınlara değer vermek onları toplumsal hayata, iş hayatına katılmasına sağlamakla olur. Biz bunu Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi ile başardık. Evinin sınırları içinde kalan kadınları, kapının ardına çıkardık. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önünde geçtik ve yerel kalkınmayı kadınların gücü ile gerçekleştirdik. Dayanışma ağını büyüttük ve kadınların kooperatifler yoluyla güçlenmesinin önünü açtık. Dünyada 100 binden fazla üyesi bulunan Slow Food hareketine de dâhil olarak kadın üreticilerimizi destekledik. Özveri ve titizlikle çalışarak aile ekonomilerine katkı sağlayan ve üretime dâhil olan Narlıdere’nin tüm emekçi kadınlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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