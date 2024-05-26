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Narenciye ihracatının lideri mandalina

Türkiye’nin narenciye ürünleri ihracatı 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde yüzde 16 artışla 408 milyon dolardan 475 milyon dolara ilerledi

EKONOMİ 26.05.2024, 10:26
Narenciye ihracatının lideri mandalina

Türkiye’nin narenciye ürünleri ihracatı 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde yüzde 16 artışla 408 milyon dolardan 475 milyon dolara ilerledi.İZMİR (İGFA) -Türkiye’nin narenciye ürünleri ihracatı 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde yüzde 16 artışla 408 milyon dolardan 475 milyon dolara ilerledi. Türkiye, narenciye ürünleri ihracatıyla 2024 yılında da dünyaya şifa dağıtmaya devam ediyor. Narenciye sektörünün ihracat başarısındaki asıl etken Irak’a gerçekleştirdiği ihracat artışı oldu.

Türkiye’nin narenciye ürünleri ihracatında mandalinanın liderliğini sürdürdüğünü aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, mandalina ihracatının yüzde 4’lük artışla 224 milyon dolardan 233,5 milyon dolara çıktığını ifade etti.

Limon ihracatının yüzde 14’lük artışla 118 milyon dolardan 134 milyon dolara yükseldiği bilgisini veren Uçak, “Portakal narenciye ürünleri arasında ihracat artış rekortmeni oldu. 2023 yılının ilk 4 aylık döneminde 31 milyon dolar olan portakal ihracatımız 2024 yılının aynı döneminde yüzde 123’lük artışla 69,5 milyon dolara yükseldi. Greyfurt ihracatı ise; yüzde 9’luk gelişimle 34,5 milyon dolardan 37,5 milyon dolara ilerledi. Böylelikle 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde narenciye ürün grubundaki dört ürünümüzde de ihracat artışı yakalanmış olduk” şeklinde konuştu.

2024 YILI İHRACAT HEDEFİ 1 MİLYAR 300 MİLYON DOLAR

Narenciye ürünlerinin Sonbahar ve Kış mevsimlerinde soğuk algınlıklarına karşı C vitamini deposu olduğunun altını çizen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü; “2023 yılında narenciye ürünleri ihracatımız yüzde 23’lük artışla 903 milyon dolardan, 1 milyar 112 milyon dolara yükselmişti. Narenciye ürünleri ihracatında 1 milyar dolar barajını ilk kez 2023 yılında geçme başarısı göstermiştik. Dünya’ya daha fazla şifa dağıtmaya 2024 yılında devam ediyoruz. Bu başarıyı yıl geneline yayarak 1 milyar 300 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırmak istiyoruz.”

NARENCİYE İHRACATINDA RUSYA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Türk narenciye sektörü, 2024 yılının 4 aylık döneminde en çok ihracatı 148 milyon dolarlık tutarla Rusya’ya yaptı. Rusya’yı 90,2 milyon dolarla Irak takip etti. Irak’a narenciye ihracatında yüzde 399’luk rekor artış gerçekleştirdik. Irak, bu başarıyla Ukrayna, Polonya ve Romanya’yı geride bıraktı, nefesini Rusya Federasyonu’nun ensesinde hissettirdi.

Türkiye, Ukrayna’ya 45,5 milyon dolarlık, Polonya’ya 23,4 milyon dolarlık ve Romanya’ya 22 milyon dolarlık narenciye ürünleri ihraç etme başarısı gösterdi.

MANDALİNA VE GREYFURTTA RUSYA, LİMON VE PORTAKALDA IRAK ZİRVEDE

Mandalina, 233,5 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’nin 475 milyon dolarlık narenciye ürünleri ihracatından yüzde 49 pay aldı. Mandalina ihracatında Rusya 98 milyon dolarlık tutarla birinci ülke olurken, Irak 32 milyon dolarlık mandalina talebiyle zirve ortağı oldu. Türkiye, Irak’a 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde 4,3 milyon dolarlık mandalina ihraç etmişken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 659’luk rekor artışla 32 milyon dolarlık mandalina ihraç etmeyi başardı.

Ukrayna, 24 milyon dolarlık, Polonya, 10,2 milyon dolarlık ve Sırbistan 10 milyon dolarlık mandalina talep etti.

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