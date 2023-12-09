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Nadir Alpaslan'dan turizm geliri vurgusu

EKONOMİ 09.12.2023, 14:01
Nadir Alpaslan'dan turizm geliri vurgusu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve beraberindeki heyet, TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nde, Venezuela Turizm Bakanı Ali Ernesto Padron Paredes’le bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Görüşme sonrası TTI İzmir Fuarı, TTI Outdoor 3. Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı ile TTI Health 1. Sağlık Turizmi Fuarı’nı ziyaret eden Alpaslan, bu yıl 55 milyar dolar turizm gelirine ulaşmış olacağımızı belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, TÜRSAB desteği, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında fuarizmir’de düzenlenen TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, TTI Outdoor 3. Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı ile TTI Health 1. Sağlık Turizmi Fuarı, dünyanın dört bir yanından misafirleri İzmir'de buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve beraberindeki heyet, fuarizmir’de Venezuela Turizm Bakanı Ali Ernesto Padron Paredes ve heyeti ile bir araya gelerek görüşmede bulundu. 

Görüşme sonrasında üç fuarı gezerek fuarlarla ilgili İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı’dan bilgi alan Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, katılımcılarla da sohbet etti. Alpaslan, “Türkiye bildiğiniz gibi turizmde çok önemli gelişmelere adım atıyor. Bu sene inşallah 55 milyar dolar turizm gelirine ulaşmış olacağız. 2028 için 100 milyar dolar gibi çok iddialı bir hedefimiz var. Bu hedeflere ulaşabilmek için de tüm turizm ürünlerinizi çeşitlendirmek gerekiyor. Bu anlamda sağlık turizmi de önemli bir başlık. Bu fuarda sağlık turizminin önemli bir yer alması son derece memnuniyet verici. Artık kurumsallaşmış bir fuar, TTI İzmir Fuarı. O açıdan her geçen gün büyüyerek markalaşma anlamında da ilerleyen bir fuar. İlgiyi çok iyi gördüm, başarılı bir fuar. İnşallah turizme katkılarını göreceğiz bu fuarın” dedi

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