MUTSO seçimleri öncesi 'politikasız yönetim' vaadi

Muğla Sanayi ve Ticaret Odası (MUTSO) seçimleri öncesinde MUTSO Başkanı Mustafa Ercan, Datça’dan seslenerek; “Politikasız Bir Yönetim” sözü verdi.Ajans CANKA / MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Menteşe, Ortaca, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Yatağan, Kavaklıdere ve Datça olmak üzere 8 ilçesini bünyesinde barındıran Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) seçimleri 15 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Bugüne kadar olan son 4 dönem seçimlerinde politik davranarak başkan seçilen ve son seçildiği 2018 yılında da oda seçimlerinin haftasında, 24 Haziran 2018 Milletvekili Seçimleri öncesi AK Parti’den aday olabilmek için MUTSO Başkanlığından istifa eden, yarınki seçimlerde de 5. kez yine aday olan Bülent Karakuş’a tepkili olan oda üyelerinin ”Seçildiğiniz takdirde, siz de geçmiş dönemlerde olduğu gibi Ticaret’e Siyaset karıştıracak mısınız, MUTSO’dan istifa edip politika yapacak mısınız?” sorularına karşılık Başkan Mustafa Ercan açık ve net taahhütte bulundu.

Datça’da MUTSO Üyeleriyle bir araya gelen Başkan Ercan, yaptığı açıklamada, "2018’de seçimden hemen sonra dönem başkanı Karakuş’un istifa etmesiyle; Yönetim Kurulu kararıyla Başkanlık görevi ne getirilmiştim. Bu benim Başkan Adayı olarak girdiğim ilk seçimim olacak. Sizlerin huzurunda söz veriyorum. Sadece bir dönem için adayım ve görev sürem doluncaya kadar da MUTSO’yu bırakıp herhangi bir partide siyaset yapmayacağım, ticarete siyaset karıştırmayacağım. 4 yıl sonra da yenim dönemlerde MUTSO Yönetimini genç arkadaşlarımıza bırakacağız" diye konuştu.