Müteahhitlerden Suudi Arabistan dışındaki ilk toplantı

Türkiye Müteahhitler Birliği ile İslam Ülkeleri Müteahhitler Federasyonu Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) 1991 yılından beri üyesi olduğu ve halen Başkan Yardımcısı düzeyinde görev üstlendiği İslam Ülkeleri Müteahhitler Federasyonu (FOCIC) ile gerçekleştirdiği Ortak Yönetim Kurulu Toplantısı on ülkeyi (Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Sudan, Mısır, Fas, Libya, Burkina Faso, Bahreyn, Türkiye) Ankara’da biraraya getirdi.



İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin kalkınma hedeflerinde yer alan altyapı ve üst yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde rol üstlenmek, üye ülke müteahhitleri arasında ve üçüncü ülkelerde işbirliğini teşvik etmek hedefiyle faaliyetlerini yürüten İslam Ülkeleri Müteahhitler Federasyonu (FOCIC), T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın da katılımıyla 18 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye Müteahhittiler Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Toplantının ardından Suudi Arabistan Müteahhitler İdaresi, Mısır Yapı ve İnşaat Müteahhitleri Federasyonu, Libya Yapı ve İnşaat Müteahhitleri Birliği ile Türkiye Müteahhitler Birliği arasında ikili işbirliği mutabakat zabıtları imzalandı.



FOCIC Yönetim Kurulu, Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu ile gerçekleştirilen ortak toplantının ardından kendi olağan toplantısını gerçekleştirdi. 2022 yılında Suudi Arabistan’ın öncülük ettiği girişimle aktif hale getirilen ve ülkemizin de Türkiye Müteahhitler Birliği’nin de Başkan Yardımcısı düzeyinde görev üstlendiği FOCIC, Suudi Arabistan dışındaki ilk toplantısını TMB Ankara Merkez Binası’nda gerçekleştirmiş oldu.

BAŞKAN EREN: “İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYELERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ DAHA DA GELİŞTİRİLMELİ”

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türk yurt dışı müteahhitlik hizmetleri hakkında bilgi vererek, ülkemizin yurt dışında üstlendiği projelerde İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) üyesi ülkelerin payının %63 olduğunu, FOCIC üyesi ülkelerin payının ise %30 olduğunu ifade etti. İİT üyeleri arasında mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Başkan Eren, halen 30 olan FOCIC üyesi ülke sayısının İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülke olduğu göz önünde bulundurularak en kısa sürede artırılması gerektiğinin altını çizdi.