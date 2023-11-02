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Müşteri temsilcilerinin görevini yapay zekâ devralacak

EKONOMİ 02.11.2023, 15:30
Müşteri temsilcilerinin görevini yapay zekâ devralacak

Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bursateknopark) firmalarından Derin Teknoloji, ‘yapay zekâ tabanlı müşteri hizmetleri’ yazılımı geliştirmeye hazırlanıyor. Geliştirilecek teknoloji sayesinde, müşteri hizmetlerinde manuel olarak yürütülen pek çok süreç yapay zekâ ile otomatik hale gelecek.BURSA (İGFA) - Robotik ve yapay zekâyı her alana yaymaya çalışan Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde geliştirilen bu proje, KOSGEB’den de destek almaya hak kazandı. 

Proje Yürütücüsü ve şirket sahibi BTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Seçkin Yılmaz, “KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programına’ yönelik hazırladığımız bu proje 16 ay sürecek. Bu süreçte geliştireceğimiz yapay zekâ tabanlı müşteri hizmetleri yazılımı ile birçok yeniliğe imza atacağız. Geliştirilecek yazılım, web tabanlı olmakla birlikte Telegram, WhatsApp gibi anlık mesaj uygulamaları ile entegre bir şekilde çalışacak. Bu yazılımda müşteri hizmetlerinde manuel olarak yürütülen birçok süreç, yapay zekâ teknolojisi kullanılarak otomatik hale getirilecek. Yani yapay zekâ adeta müşteri temsilcisi gibi hareket edecek. Müşterinin talep ettiği hizmeti değerlendirecek olan bu yapay zekâ sistemi, kurumların birimlerini meşgul etmeden direkt konunun ilgilisi kimse ona yönlendirme sağlayacak. Böylece müşteri tarafından yapılan talep, öneri, şikâyet gibi başvurular en doğru ve en hızlı şekilde değerlendirilecek. Bu yazılım müşteri odaklı firmaların yanında kurum içi görüşmelerde de büyük rahatlık sağlayacak” ifadelerini kullandı.

MESAJ DESTEK HATLARININ YÜKÜNÜ AZALTACAK

WhatsApp gibi anlık mesaj uygulamaları üzerinden alınan başvuruların, analiz edilebilecek olmasının bu projenin öne çıkan başka bir özelliği olduğunu aktaran Yılmaz, “Destek hatlarına gelen mesajların analizi, biraz uğraş verilmesi gereken bir iş. Bu yazılım sayesinde mesajlar doğrudan analiz edilecek ve gerekli yönlendirme otomatik şekilde gerçekleştirilecek.Yani bu proje, mesaj destek hatlarının da yükünü hafifletecek. Yine anlık mesajlaşma uygulamalarında firmalar; tanıtımlarını yapabilme, çoklu anket sunarak müşteri profilinin çıktısını elde edebilme, talepleri ve geri dönüşleri analiz etme fırsatı da elde edecek” diye konuştu.

Konuyla ilgili bilimsel çalışmaların yapılarak literatüre yeni katkılar da sağlanacağını kaydeden Yılmaz, “Bu projede ayrıca müşteri ilişkileri yönetimi için farklı yeni modüller de geliştirilecek. Proje tamamlandığında ise kamu kurumları ve özel işletmelerin hizmet kalitesini arttırmasına, tanıtım faaliyetlerini güçlendirmesine ve yeni pazarlama stratejilerini geliştirmesine yönelik yeni nesil bir yazılım ortaya çıkacak. Ayrıca bu programın Türkçe altyapılı olması da önemli bir özellik olarak ön plana çıkacak” diye konuştu.

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