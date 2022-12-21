Mustafa Varank KAYSO toplantısında

KAYSO Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile KAYSO meclis salonunda gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Sanayi Odası'nın Meclis toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İleri Girişimcilik Destek Programı kapsamında, Kayseri’de mobilya sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere 1 minyon liraya kadar destek vereceklerini açıkladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, meclis toplantısına katılımlarından dolayı Bakan Varank’a teşekkür ederek, “Özellikle pandeni döneminde sanayicilerimizin elini güçlendirecek politikalara öncelik vererek, bizlere sağlamış olduğunuz katkıları unutmamız mümkün değil” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın himayelerinde hayata geçirilen Kayseri Model Fabrika’nın göstermiş olduğu performans bakımından Türkiye'deki tüm model fabrikalar arasında birinci sırada yer aldığını kaydeden Başkan Büyüksimitci, “Model Fabrikamız aktif danışmanlık hizmeti sunmaya başladığı 2021 yılı ocak ayından günümüze kadar, 70’e yakın projeyi tamamlayarak, bir yılda tamamlanan projelerin sanayiciye sağladığı tasarruf yıllık 133 milyon TL oldu. Aynı zamanda Kayseri Model Fabrika, üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden biridir” diye konuştu.

Kayseri’den 190 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerinin altını Büyüksimitci şunları söyledi; “3 OSB ve üretim amaçlı bir serbest bölgemizin bulunduğu toplam 50 milyon metrekarelik sanayi alanında, 2 bin 200 fabrikada üretim yapıyoruz. İSO verilerine göre; ilk 1000 büyük sanayi kuruluşu listesinde 31 firmamız bulunuyor. 4 milyar doları aşan ihracatımız, 2 milyar dolar ithalatımızla 6 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahibiz. Bu güne kadar yaklaşık bin 700 ihracatçımızla 190 ülkeye ihracat yaptık. Kayseri olarak ithal ettiğimizin iki katını ihraç ederek, cari açığa pozitif katkı sunan bir iliz”

Kayseri’ye 4’üncü OSB’yi kazandırmak için çalışmalarına devam etiklerini ifade eden Bütüksimitci, bu güne kadar 4’üncü OSB için bin 400 yatırımcıdan 27 milyon metrekareye yakın ön talep aldıklarını açıklayarak, kısa bir süre içinde kuruluş çalışmalarını tamamlayarak, Kayseri’ye orta-yüksek ve yüksek teknolojik ürünler üreten, çevre dostu yeşil bir OSB’yi kazandıracaklarını söyledi.

Önümüzdeki yıl en önemli konuların başında Yeşil Mutabakat geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Bildiğiniz üzere Avrupa Birliği, sınırda karbon uygulamasına 1 Ekim 2023’ten itibaren başlanacağını duyurdu. Bu sürece hem ülke hem de sanayiciler olarak çok hızlı bir şekilde hazırlanmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Oda olarak bu süreçte, bünyemizde kurduğumuz Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm Ofislerimiz aracılığı ile sanayicilerimize her türlü desteği verme gayretindeyiz. Bu konuda KOSGEB ve Kalkınma Ajansının sunmuş olduğu destekler, sanayicilerimize etkin bir şekilde hizmet sunabilmemiz adına büyük önem arz ediyor” dedi.

Konuşmasında sanayicilerin taleplerine de değinen Büyüksimitci, “Yatırım teşvik belgeleri kapsamında yılsonu bitecek, artı 15 puanlık yatırıma katkı oranının devamı yönünde sanayicilerimizden talepler alıyoruz. Bu sürenin tekrar uzatılması yeni yatırımlarımız için itici güç olacaktır. Yatırım Teşvik Belgesi Sisteminin yeniden düzenlenmesi ile bölgesel ve sektörel teşvik sistemine geçilmesi, ayrıca “Kayseri, Konya, Aksaray, Niğde, Adana, Mersin, Hatay” ana hattında yer alan illere yapılacak yatırımların teşvik edilmesiyle, “Orta Anadolu Üretim Havzası” oluşturularak Anadolu’da kalkınma hamlesi başlatılmalıdır” diye konuştu.

Başkan Büyüksimitci ayrıca, İncesu OSB genişleme bölgesi ve 4’üncü OSB için Bakan Varank’tan destek talebinde bulundu.

Dünyada yaşanan birçok olumsuzluklara rağmen, ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyümesini sürdürdüğüne dikkat çeken Büyüksimitci, “Kayseri olarak biz de; Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmesi için, güçlü bir Türkiye için; sanayici ve iş adamları olarak var gücümüzle yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama devam edeceğiz. Biz, ülkemizin geleceğine inanıyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, sanayileşmede ve katma değer üretmede Kayseri’nin Türkiye’de örnek şehirlerin başında geldiğini belirterek, kendilerinin de Bakanlık olarak Kayseri’ye ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını açıkladı.

Model fabrikaların çok ciddi projeler olduğunu ifade den Bakan Varank, “Açık söyleyeyim, arkadaşlarımız model fabrikalarla ilgili verimliliklerden bahsettiklerinde ben bunlara şüphe ile yaklaştım. Ama bugün çok güzel neticeler aldığımızı görüyoruz. Bu manada her bir işletmemiz, yalına dönük bu tür destekleri alması lazım. Buradaki maliyetlerin 100 bin liraya kadar olan kısmını KOSGEB olarak biz karşılıyoruz. Yeter ki siz nasıl daha verimli oluruz bunun peşine düşün. Biz devlet olarak yanınızdayız.” dedi.

Bakan Varank, “2002 yılında Kayseri’de OSB’lerde 20 bin kişi çalışıyormuş, şimdi 80 bin kişi çalışıyor. 2002 öncesi 335 parselde üretim yapılıyormuş, şimdi 1547 parselde üretim yapılıyor. Bu rakamlarda Kayseri sanayisinin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Ülke olarak üretmenin tadını aldık. Son iki senede Türkiye dünyanın en önemli tedarik zincirindeki oyunculardan biri olabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Biz kalkınma ajanslarımız aracılığı ile illerimize desteklerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Mobilya sektörünün Kayseri için önemli bir sektör olduğuna vurgu yapan Bakan Varan, “Aslında mobilya sektöründe yeni girişimlerin, özellikle yeni teknoloji üreticilerinin ortaya çıkmasını istiyoruz. Bu manada da sadece Kayseri’ye dönük İleri Girişimcilik Destek Programı çağrısına çıkıyoruz. Burada mobilya sektöründe yeni teknolojiler geliştirecek firmalarımıza destek vereceğiz. Bizim ileri girişimcilik desteğimiz 375 bin lira. Ama Kayseri için bu açıkladığımız çağrıda KOBİ’lerimize 1 minyon liraya kadar destek vereceğiz. Yeter ki yeni teknolojiler geliştirelim. Bu çağrıyı açıyoruz, bunu da buradan duyurmuş olalım” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Varank, sanayicilerin sorularını cevaplayarak taleplerini dinledi. Toplantının sonunda, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Meclis Başkanı Abidin Özkaya tarafından günün anısına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a vazo takdim edildi.

Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Kerim Güney, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, OSB Başkanları, KAYSO Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinin yanı sıra sanayici ve işadamları katıldı.

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