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Mustafa Varank BOSAB'da sanayicilerle buluştu

EKONOMİ 27.05.2023, 17:45
Mustafa Varank BOSAB'da sanayicilerle buluştu

Barakfakih, Kestel ve Uludağ OSB Yönetimleri ile bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yatırım iştahı süren Bursa iş dünyasının önünü açacak politikaları hayata geçireceğiz.” dedi.BURSA (İGFA) - Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde Kestel, Uludağ ve Barakfakih Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, BOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Körüstan, Kestel OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl, Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Aydın ve Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BARSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören de toplantıda yer aldı.

VARANK: BURSA’YI BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, ardından yaşanan tedarik zincirindeki bozulma ve Ukrayna-Rusya savaşının etkilerinin sanayiciyi zorladığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat formülüne uygun olarak rotamızda hiçbir sapma yok. Her türlü zorluk ve sıkıntıya rağmen yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bursa iş dünyamızın da eğilimi bu yönde. Bu da gösteriyor ki, her türlü zorluğa rağmen iş dünyamızın yatırım iştahı devam ediyor. Biz de sizlerin bu taleplerini değerlendirip, bu şehrin tüm dinamiklerini harekete geçirip çok daha farklı bir Bursa’yı hep birlikte inşa edeceğiz. Tüm sorunlara karşılık çözüm politikalarını bir bir hayata geçirerek bu şehri dünyada örnek konumuna yükselteceğiz.” ifadelerini kullandı.

VARANK: BURSA SANAYİSİ, TÜRKİYE’NİN MEDARI İFTİHARI

‘En rasyonel kesim’ olarak nitelendirdiği iş dünyası ile istişareye çok önem verdiklerini de kaydeden Varank, “Bursa sanayisi, gerçekten Türkiye’nin medarı iftiharı, ülkemizin katma değerli üretimdeki lokomotif sanayi şehirlerinden biri konumunda. Biz bunun farkındayız ve sadece seçim zamanı değil her zaman bu şehrin sanayicileri, girişimcileri ile kendileriyle istişare etmekten mutluluk duyuyoruz. İş dünyamızın talep ve önerilerini dinleyerek, onların önünüzü açacak politikaları hayata geçirmek için gayret göstermeye devam edeceğiz. Katma değerli ve yüksek teknolojiye dayalı üretim yapan firmalarımızın sayısının her geçen gün arttığını görmek de ayrıca sevindirici. İnovasyon ekosisteminden istifade eden şirket sayımız artıyor. Biz bu yeteneklerin, kabiliyetlerin farkındayız. İş dünyamızla istişarelerin öneminin farkındayız ve buna ısrarla devam edeceğiz.” dedi.

KÖRÜSTAN: YENİ YATIRIM ALANI İHTİYACI SÜRÜYOR

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Körüstan ise “Bölgemizde 138 fabrikanın çarkları dönerken, yaklaşık 8 bin çalışanın el emeği göz nuru ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktadır. İleri teknoloji kullanımı ve Ar-Ge merkezleriyle sanayicilerimiz, gelecek nesillerimiz için sürdürülebilir kalkınmada önemli roller üstlenmiştir. Bursa’nın ülke ekonomisindeki lokomotif konumunu güçlendirmek için, büyük yatırım iştahını da göz önünde bulundurarak, yeni yatırım alanlarına yönelik ihtiyacın devam ettiğini de özellikle belirtmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

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