Mustafa Helvacıoğlu: “Gıda OSB’de altyapı çalışmaları başlıyor”

Keşan Gıda OSB Altyapı Yapım İşi Sözleşmesi, 7 Şubat 2024 Çarşamba günü düzenlenen program ile imzalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE / (İGFA) - Keşan Belediyesi Başkanlık Makamı’nda başlayan programa; Keşan Gıda OSB müteşebbis heyeti üyeleri Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orkun Özkaya, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Komite Başkanı Aydın Meriç, Keşan Gıda OSB Müdürü Murat Sınar, yüklenici firma Asil İnşaat Sahibi Ramazan Kaya, Genel Koordinatör Sedat Çelik ve Proje Müdürü Mustafa Özkan, Keşan Belediyesi Meclis Üyesi Nehir Gergin katıldı.

“BUGÜN ÇOK MUTLUYUZ”

Programda konuşan Şapçı, geçtiğimiz hafta içerisinde Keşan Gıda OSB’nin alt yapı yapım ihalesinin yapıldığını hatırlatarak, “Geçen yasal sürenin ardından artık sözleşmemizi imzalıyoruz. İşe koyulmanın vakti geldi. Hep birlikte hızlıca OSB’nin kurulumu için çalışacağız. Bugün çok mutluyuz. Sözleşmemiz hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Daha sonra söz alan Kaya ise sözleşmenin tüm bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Çelik ise firma olarak konuyla alakalı tecrübelerine dikkat çekerek, en kısa sürede çalışmaları tamamlayacaklarını söyledi.

“GIDA OSB’DE ALTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR”

Programda söz alan Helvacıoğlu, Keşan Gıda OSB Altyapı Yapım İşi’ni imza altına aldıklarını dile getirerek, “Bugün imzalar atılıyor. Tecrübeli bir firmamıza nasip oldu. Türkiye’de ciddi çalışmalarda bulunan firmamız 355 günde işi bitirecek. Altyapıda yol-kaldırım, su, atıksu, yağmur suyu ve telekom var. Satış organizasyonumuz da devam ediyor. Gıda OSB’de altyapı çalışmaları başlıyor. Bir çalışma yapalım derken 2 OSB’miz oldu. Keşan Gıda OSB ile İpsala OSB istihdam noktasında önemli bir yer tutacak. Uzunköprü’de de OSB sesleri yükselmeye başladı. Malkara’da OSB var. Keşan merkezi konumu nedeniyle gelecek noktasında yıldızının parladığı günler. Sözümüzün arkasındayız, maçın ilk yarısında alt yapı noktasına geldik. Valimizin gayretleri çok oldu. Fatma Vekilimizin çabaları çok, Cumhurbaşkanımızı talimatları, Kaymakamımız ile oda ve borsalarımızın girişimleriyle bugüne geldik. Keşan’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. 10 yıldır süren bu yolculukta artık bacaların tüttüğü, istihdamın yaratıldığı, Keşan ekonomisinin hızla ilerleyeceği bir süreç başladı.” şeklinde konuştu.

“HIZLICA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Sınar ise programda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Altyapı işi başladığı zaman OSB’nin çehresi değişiyor. Her şey gözle görülür ve somut hale geliyor. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor. Bu bizim adımlarımızdan birisiydi. Hızlıca çalışmaya devam edeceğiz. Yüklenicimizin de bu işi zamanında yapacağından şüphemiz yok.”

Konuşmaların ardından sözleşme imzalandı.