Son Dakika

Mustafa Elitaş'tan MOYKON'a ziyaret

EKONOMİ 25.11.2023, 10:45
Mustafa Elitaş'tan MOYKON'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile birlikte Mobilya Yatak Sanayicileri ve Perakendecileri Konfederasyonu (MOYKON) tarafından düzenlenen ‘Mobilya Sektör Buluşmaları’ etkinliğinde sektörün temsilcileri ve iş insanları ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri’de yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra üretim ve istihdama katkı sunmak adına sanayicilerin de destekçisi olan Başkan Büyükkılıç, Kayserili iş insanlarının olduğu her platformda yanlarında yer almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile birlikte MOYKON tarafından Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mobilya Sektör Buluşmaları etkinliğine katıldı.

Mobilyanın başkenti olarak nitelendirilen Kayseri’de mobilya sektörü temsilcilerini buluşturan etkinliğe Başkan Büyükkılıç ve Genel Başkan Vekili Elitaş’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, MOYKON Kurucu Başkanı Davut Doğan ve mobilya sektörü temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin mobilyanın başkenti olduğunu vurgulayarak, “Her zaman göğsümüzü gere gere söylediğimiz mobilya sektörünün başkenti olarak Kayseri’mizi söylemekten hiçbir zaman geri durmayacağız. Çünkü markalarıyla sektörün öncüsü olan anlayışıyla gerek yatak alanında gerek mobilya alanında hakikaten kuru söğütten düdük çıkartıyorlar. O açıdan sektörümüzün temsilcilerini tebrik ederken ihracat bağlamında da 150’nin üzerinde ülkeyle buluştuklarından dolayı da onlarla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Erciyes Anadolu Holding’in sosyal sorumluluk projelerine destek verdiğini de hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’e teşekkür etti.

“TÜRKİYE, MOBİLYA SANAYİİNDE ÖNEMLİ BİR İVME KAYDETTİ”

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da böyle bir toplantının yapılmasına öncülük edenleri ve katılımcıları tebrik ederek, “Çalışan arkadaşları, bugüne kadar gayretle Türkiye’mizi en iyi temsil eden, ihracatta yüzümüzü ağartan değerli sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Türkiye, mobilya sanayiinde önemli bir ivme kaydetti. 2016 yılında 2017 yılı için İstanbul’daki bir fuarda arkadaşlarımız 2017 yılında ihracat hedefimiz 2,5 milyar dolar olacak demişlerdi 3 milyar dolara bağlayalım demiştik ama bugün görüyorum ki 2023 hedefleri 6 milyar dolar. İnşallah 6 milyar dolarlık hedefe ulaşacağız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“TÜM TÜRKİYE’DE MÜTHİŞ BİR YATIRIM İŞTAHI VAR”

Tüm Türkiye’de müthiş bir yatırım iştahı olduğunu dile getiren Elitaş, şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere şiar olarak ifade ettiği; üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyümeyi gerçekleştirdiğimiz takdirde inşallah ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranında belli bir noktaya gelecektir diye ümit ediyorum. Sadece Kayseri’de değil tüm Türkiye’de müthiş bir yatırım iştahı var. O iştahı devam ettirebilecek politikalarında beraberin de getirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu toplantıyı tertip ettiğiniz için değerli sanayici dostlarımızla bir araya geldiğimiz için değerli başkanlarıma teşekkür ediyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Allah yolunuzu açık etsin, gücünüzü arttırsın diyorum.”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Mobilya Sektör Buluşmalarının Kayseri’de olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Mobilya sektörü bir okul gibi o alana girdiğiniz andan itibaren farklı bir kültür de size yerleştiriyor. Bu manada da mobilyacılar Kayseri’de de hem hayır işlerinde hem de buranın kalkınması noktasında çok ciddi öndeler. Yakın bir zamanda Valilik olarak çalışma masası, kitaplığı olmayan hiçbir öğrenci kalmasın diye bir proje başlattık. 20 bin kitaplık ve mobilyayı buradaki hayırsever mobilyacılarımız bize teslim ettiler. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

MOYKON’un sektöre hayırlı olması temennisinde bulunan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağlayan, 40 bin üreticinin bulunduğu sektörün böyle bir konfederasyon çatısı altında birleşmesinin sektöre olumlu katkılar sağlayacağını kaydetti. Gülsoy, konuşmasında Kayseri sanayisi ve sektörün ihtiyaçları hakkında da bilgiler aktardı.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, mobilyanın başkenti Kayseri’de böyle anlamlı bir toplantı düzenlemelerinden dolayı Mobilya Yatak Sanayicileri ve Perakendeciler Konfederasyonu Kurucu Başkanı Davut Doğan ve yönetimine teşekkür etti. Konuşmasında Kayseri sanayisinden bahseden Büyüksimitci, “Erciyes OSB ve Tarıma Dayalı İhtisas OSB’mizin kurulumları tamamlandı. Kısa sürede de sayın valimiz önderliğinde, büyükşehir belediyemizin, Kocasinan ve Melikgazi belediyelerimizle, Ticaret Odamızla beraber çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

“BİR NUMARADA KAYSERİ VAR”

Mobilya Yatak Sanayicileri ve Perakendecileri Konfederasyonu Kurucu Başkanı Davut Doğan, Kayseri’nin mobilya sanayisi açısından önemli bir yer olduğunu ifade ederek, “Bir numarada Kayseri var. Çünkü birbirinden değerli markalar var. Sanayileşme ve modern mobilya üretiminde Kayseri’nin bir numara olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin sektörün personel eksikliğine dikkat çekerek holding bünyesinde akademi kurarak sektör tecrübesi olmayan kişilere eğitim verdiklerini söyledi.

Programda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Zenginlikler Şehri Kayseri’ isimli film de izletildi.

Program sonunda Başkan Büyükkılıç ve katılımcılara ‘Mobilya Sektör Buluşmaları’ etkinliğine katılımlarından dolayı plaket takdim edildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 13 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 13 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 13 20
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 13 17
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 12 11
18. Giresunspor 12 9
19. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Nottingham Forest 12 13
15. Fulham 12 12
16. Bournemouth 12 9
17. Luton Town 12 6
18. Sheffield United 12 5
19. Everton 12 4
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Deportivo Alaves 14 15
13. Osasuna 13 14
14. Sevilla 12 12
15. Villarreal 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 14 7
20. Almeria 13 3