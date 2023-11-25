Mustafa Elitaş'tan MOYKON'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile birlikte Mobilya Yatak Sanayicileri ve Perakendecileri Konfederasyonu (MOYKON) tarafından düzenlenen ‘Mobilya Sektör Buluşmaları’ etkinliğinde sektörün temsilcileri ve iş insanları ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’de yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra üretim ve istihdama katkı sunmak adına sanayicilerin de destekçisi olan Başkan Büyükkılıç, Kayserili iş insanlarının olduğu her platformda yanlarında yer almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile birlikte MOYKON tarafından Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mobilya Sektör Buluşmaları etkinliğine katıldı.

Mobilyanın başkenti olarak nitelendirilen Kayseri’de mobilya sektörü temsilcilerini buluşturan etkinliğe Başkan Büyükkılıç ve Genel Başkan Vekili Elitaş’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, MOYKON Kurucu Başkanı Davut Doğan ve mobilya sektörü temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin mobilyanın başkenti olduğunu vurgulayarak, “Her zaman göğsümüzü gere gere söylediğimiz mobilya sektörünün başkenti olarak Kayseri’mizi söylemekten hiçbir zaman geri durmayacağız. Çünkü markalarıyla sektörün öncüsü olan anlayışıyla gerek yatak alanında gerek mobilya alanında hakikaten kuru söğütten düdük çıkartıyorlar. O açıdan sektörümüzün temsilcilerini tebrik ederken ihracat bağlamında da 150’nin üzerinde ülkeyle buluştuklarından dolayı da onlarla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Erciyes Anadolu Holding’in sosyal sorumluluk projelerine destek verdiğini de hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’e teşekkür etti.

“TÜRKİYE, MOBİLYA SANAYİİNDE ÖNEMLİ BİR İVME KAYDETTİ”

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da böyle bir toplantının yapılmasına öncülük edenleri ve katılımcıları tebrik ederek, “Çalışan arkadaşları, bugüne kadar gayretle Türkiye’mizi en iyi temsil eden, ihracatta yüzümüzü ağartan değerli sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Türkiye, mobilya sanayiinde önemli bir ivme kaydetti. 2016 yılında 2017 yılı için İstanbul’daki bir fuarda arkadaşlarımız 2017 yılında ihracat hedefimiz 2,5 milyar dolar olacak demişlerdi 3 milyar dolara bağlayalım demiştik ama bugün görüyorum ki 2023 hedefleri 6 milyar dolar. İnşallah 6 milyar dolarlık hedefe ulaşacağız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“TÜM TÜRKİYE’DE MÜTHİŞ BİR YATIRIM İŞTAHI VAR”

Tüm Türkiye’de müthiş bir yatırım iştahı olduğunu dile getiren Elitaş, şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere şiar olarak ifade ettiği; üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyümeyi gerçekleştirdiğimiz takdirde inşallah ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranında belli bir noktaya gelecektir diye ümit ediyorum. Sadece Kayseri’de değil tüm Türkiye’de müthiş bir yatırım iştahı var. O iştahı devam ettirebilecek politikalarında beraberin de getirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu toplantıyı tertip ettiğiniz için değerli sanayici dostlarımızla bir araya geldiğimiz için değerli başkanlarıma teşekkür ediyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Allah yolunuzu açık etsin, gücünüzü arttırsın diyorum.”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Mobilya Sektör Buluşmalarının Kayseri’de olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Mobilya sektörü bir okul gibi o alana girdiğiniz andan itibaren farklı bir kültür de size yerleştiriyor. Bu manada da mobilyacılar Kayseri’de de hem hayır işlerinde hem de buranın kalkınması noktasında çok ciddi öndeler. Yakın bir zamanda Valilik olarak çalışma masası, kitaplığı olmayan hiçbir öğrenci kalmasın diye bir proje başlattık. 20 bin kitaplık ve mobilyayı buradaki hayırsever mobilyacılarımız bize teslim ettiler. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

MOYKON’un sektöre hayırlı olması temennisinde bulunan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağlayan, 40 bin üreticinin bulunduğu sektörün böyle bir konfederasyon çatısı altında birleşmesinin sektöre olumlu katkılar sağlayacağını kaydetti. Gülsoy, konuşmasında Kayseri sanayisi ve sektörün ihtiyaçları hakkında da bilgiler aktardı.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, mobilyanın başkenti Kayseri’de böyle anlamlı bir toplantı düzenlemelerinden dolayı Mobilya Yatak Sanayicileri ve Perakendeciler Konfederasyonu Kurucu Başkanı Davut Doğan ve yönetimine teşekkür etti. Konuşmasında Kayseri sanayisinden bahseden Büyüksimitci, “Erciyes OSB ve Tarıma Dayalı İhtisas OSB’mizin kurulumları tamamlandı. Kısa sürede de sayın valimiz önderliğinde, büyükşehir belediyemizin, Kocasinan ve Melikgazi belediyelerimizle, Ticaret Odamızla beraber çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

“BİR NUMARADA KAYSERİ VAR”

Mobilya Yatak Sanayicileri ve Perakendecileri Konfederasyonu Kurucu Başkanı Davut Doğan, Kayseri’nin mobilya sanayisi açısından önemli bir yer olduğunu ifade ederek, “Bir numarada Kayseri var. Çünkü birbirinden değerli markalar var. Sanayileşme ve modern mobilya üretiminde Kayseri’nin bir numara olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin sektörün personel eksikliğine dikkat çekerek holding bünyesinde akademi kurarak sektör tecrübesi olmayan kişilere eğitim verdiklerini söyledi.

Programda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Zenginlikler Şehri Kayseri’ isimli film de izletildi.

Program sonunda Başkan Büyükkılıç ve katılımcılara ‘Mobilya Sektör Buluşmaları’ etkinliğine katılımlarından dolayı plaket takdim edildi.