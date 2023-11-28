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Mustafa Elitaş'tan Kayseri Şeker övgüsü

EKONOMİ 28.11.2023, 05:56
Mustafa Elitaş'tan Kayseri Şeker övgüsü

Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş; ‘Türkiye’nin en büyük şeker fabrikası konumuna ulaşan Kayseri Şeker, göğsümüzü kabartıyor’ dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
69. kampanya döneminin hızla devam ettiği Kayseri Şeker’i, beraberinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk ile birlikte ziyaret eden Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, fabrika yönetimi ve çalışanlarıyla yemekte buluştu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret eden Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte fabrika yemekhanesinde çalışanlarla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay şu ifadeleri kullandı: ‘Kayseri'nin gururu, değeri bu güzide kuruluşa sahip çıkmak için uğraşıyorsunuz. Çiftçimizi, çalışanımızı seviyorsunuz. Sorunlarına çözüm bulma konusunda bize yardımcı oluyorsunuz onun için tekrardan teşekkürlerimi ifade ediyorum. Kampanyamız son hızı ve son verimliliği ile devam ediyor. Bu güne kadar yaklaşık 1 milyon 980 bin ton 3 fabrikamızda pancar işlendi ve 295 bin ton şeker üretimi gerçekleşti.  Kampanya sonu itibariyle aşağı yukarı 530 bin tonun üzerinde bir şeker üretimi inşallah gerçekleşecek. Bu sene verimlilik oldukça yüksek onun için bu verimliliğinde sonucu olarak 2020 yılında yaşadığımız tarihi zirveyi üretimdeki zirveyi bu sene daha fazlasıyla geçeceğimizi ümit ediyoruz. Zirve derken tâbi aslında 2023 yılı Kayseri Şeker açısından zirveler yılı bu sene en fazla pancar ekildi, arkasından Kayseri Şeker hissesi borsaya açıldı, arkasından kotamız geldi, arkasından çalışanlarımıza en yüksek zammı gerçekleştirme imkânı oldu."

Ziyarette konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise; “Şeker Fabrikamızın gerçekten sahibi olan, üreten ve gururumuz olan kardeşlerim” diye seslendiği konuşmasında, insanın aidiyet duygusu ile kuruma ve yöneticisine sahip çıkması kadar doğal bir şey olmadığını dile getirerek “Kayseri’mizin değerleri vardır. Onların başında hayırseverliği ile insan faktörü gelir. Bizim insanımız üretkendir, hayırseverdir, bizim insanımız devletine yük olmaz, devletin yükünü çeker. Böyle bir şehrin insanlarıyız” dedi. Büyükkılıç, şehrin markaları bulunduğunu ve Kayseri Şeker Fabrikası’nın da çok çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Merhum Menderes’i demokrasi şehidi olarak nitelendirirler ama bizim için gurur kaynağı, demokrasi şehidi gerçekten rahmetle ve minnetle anıyoruz. Onun zamanında açılmış olan ve şehrimiz için her zaman gururumuz olan bir kuruluşumuz şeker fabrikamız” diye konuştu.

Kayseri Şeker Fabrikası’nın önemli, değerli, takdir edilen ve güvenilen bir kurum olarak nitelendirildiğini dile getiren Büyükkılıç, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı tebrik etti ve teşekkürlerini iletti.

Fabrika çalışanlarıyla birlikte öğle yemeği yiyen, Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş burada yaptığı konuşmasında Kayseri Şeker’in başarılarına dikkat çekerek, Kayseri Şeker göğsümüzü kabartıyor’ dedi. Genel Başkan Vekili Elitaş konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Bizim göğsümüzü Türkiye’de kabartan, şu anda Türkiye’nin en büyük şeker fabrikası olma konumuna getiren siz değerli işçi kardeşlerimiz ve yönetim kurulu üyeleri ile beraber olmak hakikaten beni gururlandırdı. Kayseri Şeker, başarılarıyla dikkatleri çekiyor. Çiftçilerin sahibi olduğu örnek bir özelleştirmeyi gerçekleştiren bir müessese haline geldi. 475 bin ton şeker kotasına sahip Kayseri Şeker’in, şeker ailesinin çiftçisiyle, çalışanıyla, yöneticisiyle son derece önemli bir kuruluşumuz. Biz bu çiftçi kuruluşumuza her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetimini tebrik ediyorum”

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