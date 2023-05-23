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MÜSİAD’tan Başkan Dündar’ın projelerine tam not

EKONOMİ 23.05.2023, 13:01
MÜSİAD’tan Başkan Dündar’ın projelerine tam not

Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (MÜSİAD) Bursa Şubesini ziyaret etti. MÜSİAD Bursa Şube BaşkanıAlparslan Şenocak ve Yönetim kurulu Üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelen Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve devam eden projelerini anlattı.BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa Şubesi’ne konuk olan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye’nin yakaladığı istikrarın devam etmesi için 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçimine dikkat çekti.

Türkiye’de istikrarın devam edeceğinin altını çizen Dündar, 29 Mayıs sabahı Türkiye Yüzyılı’nı yaşamaya devam edeceklerini söyledi. MÜSİAD’ın alın teriyle büyüyen bir kurum olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “MÜSİAD  bir iş adamı derneği Türkiye’nin her tarafında şubesi olan bir biriyle irtibatları olan güçlü bir yapı bunu yapmak zordur. MÜSİAD’ın görevi zor bu zorun içerisinde bunları başarmak kolay iş değil Allah güç kuvvet versin diliyorum. Bu tür sosyal, ekonomik ve toplumsal kaygıları olmasının sebebi buradaki arkadaşların tümünün yerli ve milli olmasıdır. Buradaki üyeler, çalışanlar ve firma sahipleri alın teriyle büyüyen firmalar” dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak ilçede iyi işler yaptıklarına inandıklarını belirten Başkan Dündar, “Bizim ilçe belediyesinin üzerinde işler yaptığımızı biliyoruz. MÜSİAD Başkanımız Osmangazi Meydanını sordu, Osmangazi Meydanı Bursa’nın merkezi ve ticari rantının en çok olduğu yer ayrıca emlak değerinin en yüksek olduğu bölge, şehircilik adına imar rantının en yüksek olduğu yer, medyanın olduğu alan 40 dönüm bir alan biz bu 40 dönümlük alanın tamamını belediye bütçemizden kamulaştırdık. Sadece kamulaştırılacak 3-4 parsel kaldı bin 500 metre onlarda dava açtılar inşallah onları da anlaşarak alacağız. Bu bölgeyi kamulaştırıp yıkmak başlı başına büyük bir başarı bunu herkes bilmez sadece çatıyı görüp bu çatı ne işe yarıyor diye sorarlar. Bu bölge Bursa’nın merkezi helal olsun size burayla ilgili bir adım attınız temizliyorsunuz denmesi lazım, bu çabamızı bilen vatandaşlarımız bizi tebrik ediyor. Biz araştırıp, sorar, çalışarak inandığımız yolda yürürüz. Bu proje Mustafa Dündar’ın aklına gelip yaptığı bir proje değil bu Bursa’nın projesi biz bu projeyi yaparken herkese danıştık. Herkese burada ne olursa iyi ne olmazsa iyi olmaz diye sorduk ve projemize herkesin onayını alarak başladık. Burası santral garaj kültürünün yaşadığı bir yer olacak, meydanda kafeterya, lokantalar ve yaşam alanları olacak, nikah dairesi de buraya taşınacak. Vatandaşlarımızın kullanabileceği Millet kıraathanesi olacak. Bu meydan bir hareket noktası olacak. Son kamulaştırmak bittiği ve meydan açıldığı zaman hemen 2 etabına başlayacağız. Burada bulunan camiyi üst kısma alacağız. Alt köşeye de kültür merkezi inşa edeceğiz. Bunu yaptığımız bu gerçek bir kentsel dönüşüm olacak” şeklinde konuştu.

Bir diğer projelerinin Panaroma 1326 Fetih Müzesi olduğunu belirten Başkan Dündar, “Panoramaya bugüne kadar 147 ülkeden ziyaretçi geldi. Bu müze dünyanın buluşma noktası oldu. Geçtiğimiz gün bir günde 6 bin üzerinde yerli ve yabancı misafir ziyaret etti. Bu müzeyi yapılırken beğenmeyip eleştirenler bende göreyim orasını diyor ama utanıp gelemiyor. Bazen guruplar gelip kenardan izleyenlerde olmuştur. Biz yaptığımız işi ekip olarak araştırıp sorarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

  “SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ZİRVE BAREM”

BAREM’in çok önemli bir proje olduğunu aktaran Dündar, “Türkiye’de böyle bir proje yok devasa bir yapı 3 farklı bölümden oluşuyor. İçinde engelli bakım merkezi, alzheimer hastaları için merkez ve huzur evi olarak hizmet veriyor. Sosyal belediyecilikte BAREM zirve proje olarak ön plana çıkıyor. Bunun üzerine bir proje daha yok. Bu proje aslında ilçe belediyesini aşan bir proje ama biz bunu yapmayı başardık. Çok özel proje olan Macera Bursa 50 dönüm üzerine kurulu bir projemiz çok beğenildi uçtu gitti. Proje o kadar rağbet görüyor ki mahalle muhtarı kalabalıktan dolayı şikayete geldi. Macera Bursa’yı çok fazla insan ziyaret ediyor. Gelen ziyaretçiler arasında çocuklar, anne babalardave  yaşlılarda varherkesimden insanı ağırlıyor. Parkın içinde kafeteryalar, sosyal yaşam alanları ve adrenalin tutkunları için park var geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, ile birlikte adrenalin parkında parkurları deneyimledik ve bakanımız projeyi çok beğendi.  İçinde çiçek bahçesi var bu bahçede 233 bin çiçek var bu bahçe Türkiye’deki ender çiçek bahçelerinden bir tanesi, Macera Parkın yanına masal dünyasını kuruyoruz. Bu projemizde çocukların merak ettiği ve ilgiyle beklediği bir proje bu proje Hamitler mahallesini cazibe merkezi noktasına getirdi. Biz belediyeciliği bilerek yapıyor ve ekibimize güveniyoruz” ifade etti.

 Başkan Dündar’ın kendilerine anlattığı projelerin Bursa için çok değerli olduğunu belirten MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, “Kent Meydanı projesi 2’inci etabıyla birlikte inşallah çok farklı olacak. Bu proje Bursa’ya büyük değer katacak, başkanımızın yapmış olduğu projeler bazı şeylerin işaret olarak ben değerlendiriyorum. Panaroma müzesi bana göre hanlar bölgesi ve kayhan’ın kalkınması ve daha fazla ziyaretçi alması bakımından önemli ve değerli proje olarak ön plana çıkıyor. Aslında surlar bölgesinde yapmış olduğunuz çalışmalar takdire şayan o bölgede kamulaştırıp binaları yıkarak bir sokak oluşturdunuz. Bu projenin ileriki dönemlerde Bursa’ya çok daha farklı kimlik kazandıracağını ben paylaşmak istiyorum. Sur içinde yapmış olduğunuz projeler tamamlandığında bu bölge adeta bir açık hava müzesi olacak. Bu projeyi  Bursa’mıza hem de sektörlerimize ve ülkemize  katkı olarak değerlendiriyoruz. Ülkelerden ziyade şehirlerin yarıştığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu projeler şehre ilgiyi ve çekiciliği artıracak projeler. Belediyemize ve başkanımıza yaptığı güzel projelerden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

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