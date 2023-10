MÜSİAD Vizyoner'23 iş dünyasına ilham olacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 2015 yılından bu yana her iki yılda bir, ulusal ve uluslararası arenada prestijine değer katmak ve marka değerini yükseltmek adına düzenlediği MÜSİAD VİZYONER zirvesinin bu yılki mottosu “BİZ’İN GÜCÜ” olacak.ANKARA (İGFA) - 2021 yılında “Fark Et” mottosuyla gerçekleştirilen Vizyoner zirvesi 9000’e yakın katılımcısı ile somut aksiyon alan bir zirve yapısına dönüştü.

MÜSİAD Vizyoner’23’, bireysel yaşam odaklı günümüz dünyasında insanlar arasındaki bağlantıyı yeniden sağlamayı, karmaşık zorluklar ve sorunlarla dolu bir dünyada, kolektif hareket yoluyla sorunlara çözümler bulmaya geliyor.

“Biz’in Gücü” mottosu üzerine inşa edilen Vizyoner’23 yıllardır konuşulan sorunlara, bu sorunlara getirilen çözümlere karşı sonuç elde edebilmenin yolunun kolektif hareketten geçtiğini; birlikte çalışarak, güçleri ve kaynakları bir araya getirerek ortak hedeflere ulaşılabileceğini vurguluyor. Kolektif çabaların, bireysel çabalardan daha büyük başarılara yol açabileceğini ortaya koyuyor.

BAŞARI KATALİZÖRÜ KOLEKTİF HAREKET

MÜSİAD Vizyoner’23 “Biz’in Gücü” ile Türkiye’nin her alanda, her sektörde kalkınması ve ilerlemesi için itici güç olacak bir katalizöre ihtiyacı olduğunu ve bu katalizörün de kolektif hareket olduğunu vurguluyor. Hedeflere daha kolay ulaşılmasını sağlayacak, ekonominin ve iş dünyasının önüne çıkacak engelleri zorlanmadan aşması için anahtar olacak, başarıları ve kazanımları daha ileriye taşıyacak yegâne gücün: “Kolektif Hareket” olduğu Vizyoner’23 ile anlamlandırılacak. Ayrıca kolektif hareketin, Türkiye’nin daha da başarılı olması için de katalizör görevi göreceği vurgulanacak.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı tanıtım toplantısı konuşmasında öncelikle Filistin’de yaşanan insanlık dramına değindi.

"Gazze’de son on gündür büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Her geçen gün, bölgeden kötü haberler almaya devam ediyoruz" diyen Asmalı, "İsrail’in yaptığı yoğun hava saldırıları ve bombalamalar yüzünden Gazze’de adeta taş üstünde taş kalmadı. İsrail devleti hiçbir hedef gözetmeden, tamamen yıldırmak üzerine bir saldırı içinde… Gazze’deki sivil yerleşim yerleri, ibadethaneler, hastaneler ve eğitim kurumları yerle bir olmuş durumda. Altyapı sistemi çökertilmiş… İnsanların elektriği ve suyu kesilmiş… İnsanlar gıdasız ve susuz bırakılmış… İsrail Gazze’de neredeyse planlı bir soykırım faaliyeti yürütüyor. Bu duruma sessiz kalmak imkânsız. Dünyanın neresinde bir masum, bir sivil zulüm görüyorsa buna sessiz kalamayız. Biz MÜSİAD olarak, Gazze’deki savaşı ve insanlığa karşı yapılan bu katliamı kınıyoruz. Bölgedeki tüm aktörlere savaşın bitirilmesi, bölgedeki huzurun sağlanması ve yapılan insanlık suçlarına bir an önce engel olunması için adalet çağrısı yapıyoruz" diye konuştu.