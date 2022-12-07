MÜSİAD Kayseri KAYMUS'u kurdu

MÜSİAD Kayseri Şubesi üyelerinin girişimleriyle KAYMUS Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer ve ortak olan üyelerin katılımıyla Ticaret Odası ev sahipliğinde imza töreni düzenlendi.

Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’un katıldığı imza töreninde; Başkan Gülsoy; ortaklığın hayırlı olmasını ve bölgemizde örnek teşkil etmesi yönünde temennilerini paylaştı.

Başkan Akmermer; “Hamdolsun bugün kuruluşumuzu gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. Tüm ortaklara teşekkür ederim” ifadelerini paylaştı.

MÜSİAD’da ve bölgemizde ortaklık geleneği de geliştirmenin gururunu yaşadıklarını, büyük ölçekli iş modellerini ortaklığa dönüştürdüklerini ifade ederek, yolumuz, açık olsun. Bir ve beraber olduğumuz sürece Kayseri ekonomisine güç verecek projelere imza atmayı hedeflediklerini vurguladı.