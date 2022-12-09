MÜSİAD Kayseri İngiltere iş gezisinde

MÜSİAD Kayseri tarafınca düzenlenen, İngiltere ile bölgemiz arasındaki iş akışının, ticaret fırsatlarının, işbirliklerin artırılması, pazarın incelenmesi, yeni gelişmeler hakkında fikir sahibi olunması amacıyla düzenlenen İş Gezisi, farklı sektörlerden üye iş insanlarının katılımıyla gerçekleşiyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İnşaat, makina, maden, mobilya, gıda, kimya, bilişim, otomotiv, lojistik, turizm sektöründen 20 farklı firmanın temsilcileri, İngiltere merkezli alıcı firmalarla 100’e yakın iş görüşmesi yaptı, ürünlerini tanıtma fırsatı buldu. KOSGEB’in desteklediği, İş Gezisi temasları kapsamında, iş bağlantıları kurdu, ihracat için önemli adımlar atıldı.

MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer, dünyanın zor ama güçlü pazarlarından biri olan İngiltere’de firmalarımızın önemli iş görüşmeleri yaptıklarını ve bağlantılar kurduklarını söyledi.

MÜSİAD Kayseri Heyeti, T.C. Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’a nezaket ziyaretinde bulunarak İngiltere ile ikili ilişkiler, işbirliğinin geliştirilmesi imkânları hakkında görüştü.

Ticaret Başmüşaviri Hasan Murat Özsoy ve Ticaret Baş müşaviri Devlet Selim Paslı ile yapılan toplantıda, İngiltere ve Avrupa’da Türk firmaları ile markalarının artması ve gelişmesine yönelik konular ele alınarak, MÜSİAD’ın faaliyetleri ve vizyonuna ilişkin bilgi verildi.