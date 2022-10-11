MÜSİAD İzmir Almanya’ya iş gezisi düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi öncülüğünde düzenlenen Almanya Federal Cumhuriyeti İş Gezisi 6-9 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı’nın öncülüğünde Stuttgart, Karlsruhe ve Frankfurt’ta gerçekleşen programda ziyaret, toplantı ve iş geliştirme görüşmeleri düzenlendi.

İlk gün Stuttgart'ta işyeri ziyaretleri ile başlayan program, MÜSİAD Stuttgart Başkanı Duran Tok'un ev sahipliğinde gerçekleşen akşam yemeği ve iş geliştirme görüşmeleri MÜSİAD Stuttgart ile İzmir üyeleri arasında davam etti. Akşam yemeğine katılan Türkiye Stuttgart Başkonsolosu Mehmet Erkan Öner ve Ticaret Ataşesi Oya Demirkan birer sunum gerçekleştirdi.

İkinci gün Stuttgart’ta temaslarını tamamlayan MÜSİAD İzmir heyeti, Karlsruhe’ye geçerek ziyaret ve incelemelere devam etti. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD Karlsruhe Başkanı Kamil Manzak ile birlikte Türkiye Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu'nu makamında ziyaret etti. Akşam da MÜSİAD Karlsruhe Başkanı Kamil Manzak’ın ev sahipliğinde Şube Merkezinde gerçekleşen ikili iş görüşmeleri ve toplantıya Karlsruhe Kurucu Başkanı Burhan Sağlam ve MÜSİAD Karlsruhe üyeleri katıldı.

Programın üçüncü ve son gününde MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı’nın başkanlığındaki heyet Frankfurt’a geçerek MÜSİAD Hessen Başkanı Muhsin Kıdık ve Hessen üyeleri ile bir araya gelerek görüşmelerini tamamladı. Avrupa Ticareti ve İhracatı Geliştirme Başkanı Musa Aydın’ın da katıldığı toplantıda, Genel Sekreter Rafet Turgut tarafından Hessen Eyalet verileri sunumu yapıldı.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD İzmir olarak önümüzdeki dönemde de ülkemizin, bölgemizin ve üyelerimizin kalkınmasına katkıda bulunacak yurtdışı iş gezilerimize devam devam edeceklerini söyledi.