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MÜSİAD İtalya ile Bursa'da ticari diplomasi köprüsü kurdu

EKONOMİ 01.12.2023, 16:17
MÜSİAD İtalya ile Bursa'da ticari diplomasi köprüsü kurdu

‘Gelişen Ticari İlişkiler, Büyüyen Türkiye’ mottosuyla yeni ticaret köprüleri kuran MÜSİAD, ‘Anadolu Ekonomi Diplomasisi’ programı kapsamında İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi’yi Bursa iş dünyası ile buluşturdu.BURSA (İGFA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesinde, MÜSİAD Genel Merkez Diplomatik İlişkiler Komisyonu koordinasyonunda Anadolu Ekonomi Diplomasisi Programı düzenlendi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın da katıldığı programda İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ağırlandı. Etkinlikte İtalya’daki iş ve yatırım fırsatlarının sunuldu.

ASMALI: 25,6 MİLYAR DOLAR İLE TİCARET HACMİNDE REKOR KIRILDI

Diplomatların ağırlandığı program sayesinde Anadolu şehirlerinin potansiyelini tanıtmayı amaçladıklarını kaydeden MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Program sayesinde illerimizdeki müteşebbislerimiz; ülkeleri çok daha yakından tanıyor, pazarlara daha kolay ulaşabiliyor, temsilcilik açıyor ve ticarete başlıyor. Program kapsamında Bursa ile birlikte 10 büyükelçiyi Anadolu’muzun muhtelif şehirlerinde konuk ettik. Bu çalışmalarımızı genç kuşaklara da yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Dünyanın 8’inci büyük ekonomisi olan İtalya’nın güçlü ekonomik yapısından üyelerimiz azami ölçüde istifade edecektir. Akdeniz Havzasında ortak çıkarlarımızın olduğu İtalya, Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından biridir. Zira geçen yıl 25,6 milyar dolar ile ticaret hacmi rekor düzeye ulaşmıştır. İş birliği faaliyetleri arttıkça iki ülke için de büyük kazanımlar ortaya çıkacaktır.” diye konuştu.

ŞENOCAK: 500’DEN FAZLA BURSA FİRMASI İTALYA’YA İHRACAT YAPIYOR

MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, “Bursa’mız, İtalya ile ticari ilişkiler bağlamında çok önemli bir role sahip. Şehrimizden İtalya'ya ihracat yapan 511 firmanın yanı sıra yine şehrimizde faaliyet gösteren 38 İtalyan sermayeli firma mevcut. 2021’de Bursa'dan İtalya'ya 122 milyon dolar tutarında gerçekleştirilen ihracat, şehrimizi bu kategoride İstanbul’un ardından ikinci sıraya taşımıştır. Bu tablo; Bursa'nın üretim ve ihracat kabiliyetinin hem ulusal, hem de uluslararası arenada ekonomik anlamda ne kadar canlı olduğunu göstermektedir. İş dünyamızı Türkiye ile İtalya arasındaki güçlü iş birliğinin daha da derinleşmesine katkıda bulunmaya davet ediyorum. İnanıyorum ki, MÜSİAD Bursa’da oluşturduğumuz sinerji, çok önemli kazanımları beraberinde getirecektir.” dedi.

MARRAPODI: BURSA, ORTAKLIK İÇİN MÜKEMMEL BİR ŞEHİR

Bursa’ya 30 yıl önce sade bir turist olarak geldiğini belirten İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, “Tekstil ve otomotiv özelindeki gücüyle göz dolduran Bursa, Türk-İtalyan ortaklığı için mükemmel bir şehir. TOFAŞ-FIAT iş birliği de bunun en sembolik örneğidir. İtalyanlar ve Türkler arasında gerçekten çok güçlü bağlar var. Hem diplomatik, hem ticari bağlantılarımız çok kuvvetli. Ticaret yapmak için imkânları geniş iki ülkeyiz. Almanya’dan sonra en büyük ortağımız Türkiye, Akdeniz’de ise bir numara. Aramızdaki ticaret, iki tarafa da büyük getiriler sağlıyor. İlişkilerin daha iyi olması için çabalamak zorundayız. 2030’a kadar 30 milyar dolar olarak belirlenen ticaret hacmi hedefine çok daha öncesinde ulaşacağımıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

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