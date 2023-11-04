MÜSİAD'dan Vizyoner zirve

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 2015 yılından bu yana her iki yılda bir, ulusal ve uluslararası arenada prestijine değer katmak ve marka değerini yükseltmek adına düzenlediği MÜSİAD VİZYONER zirvesi, “BİZ’İN GÜCÜ” mottosuyla TİM Show Center’da gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - İş dünyasının geleceği, 4 Kasım 2023’te TİM Show Center’da gerçekleşen Vizyoner’23 Zirvesi’nde masaya yatırıldı. Geleceğin iş dünyasının gerektirdiği değişiklikleri ele alarak iş dünyasının liderlerini ve düşünürlerini bir araya getiren Vizyoner’23, dört başlık ışığında ve “Biz’in Gücü’’ mottosu ile gerçekleşti. “Teknoloji’de Biz’in Gücü”, “Girişimde Biz’in Gücü”, “Dünyayı Değiştirmede Biz’in Gücü”, “Değerlerde Biz’in Gücü” başlıklarında gerçekleşen oturumlarda katılımcılara zengin bir içerik sunuldu.

Zirve, alanında önemli başarılara imza atmış birbirinden değerli isimleri ağırlarken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın yanı sıra Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Türker Kılıç, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Next Akedemi kurucusu Levent Erden, A Milli Futbol Takımının başarılı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da zirveye konuşmalarıyla renk kattı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR: “ÜLKEMİZ, 101 TEKNOPARKINDA, 9 BİN 800’ÜN ÜZERİNDE GİRİŞİMİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME YOLCULUĞUNU SÜRDÜRÜYOR”

MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi'nin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 21 yılda, yerli ve milli bir anlayışla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirildiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: "20 yıl önce yılda 240 milyon dolar ihracat yaparken, bugün son 12 ayda 5,4 milyar dolarlık bir savunma sanayisi ihracatından bahsediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu rakamı daha da artırmak adına çalışmayı sürdürüyoruz. Sanayicilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek planlı sanayi altyapıları kurduk. Özel sektörün yatırım iştahını artıracak teşvik paketleri uyguladık. Yerel kalkınma dinamiklerini harekete geçirirken; devlet desteklerini sanayi sektörüne, KOBİ’lere, akademisyen ve girişimcilere sunduk. Bugün ülkemiz, 101 teknoparkında, 9 bin 800’ün üzerinde girişimi ile teknoloji geliştirme yolculuğunu sürdürüyor. 1600’den fazla AR-GE ve tasarım merkezimizle birlikte 222 bin kişilik büyük bir AR-GE ordusuna sahibiz. 2002 yılında 36 milyar dolar seviyelerinde ihracatımız vardı. Bugün ise 254 milyar dolarlık rekor bir ihracattan söz ediyoruz. Bu ihracatın yaklaşık 240 milyar dolarını da imalat sanayii oluşturuyor" bilgisini veren Kacır, “Milli gururumuz TOGG'da uyguladığımız yaklaşımı farklı alanlara da taşıyarak benzer başarı hikayelerinin sayısını artırmayı hedefliyoruz.”

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT: “BAKANLIĞIMIZIN 2024 YILI BÜTÇESİNİ VE İHRACAT DESTEKLERİNİ EN AZ 2 KATINA ÇIKARIYORUZ”

Ticaret Bakanı ve MÜSİAD'ın eski genel başkanlarından Ömer Bolat, Vizyoner'23'teki konuşmasına "Çalışma hayatının üçte ikisi, ömrünün yarısı MÜSİAD’daki görevleri ile geçmiş bir kardeşiniz ve şimdi 5 aydır Ticaret Bakanı olarak, şu an bu kürsüde konuşuyor olmamın anlamı bende çok derindir" sözleriyle başladı. "Küresel ekonomide yaşanan dönüşüm sürecinde uluslararası ticaretin geleneksel yapısı önemli ölçüde değişmiş, ticaretin konusu emek yoğun sektörlerden teknoloji yoğun sektörlere kaymıştır. Ürünlerin dijital ve yeşil çözümler sunmasının rekabetçilik için ana kriter haline geldiği, yeşil ekonomilere yönelik eğilimin arttığı bir dönemdeyiz" şeklinde konuşan Bolat şunları söyledi:

"100. yılını geçen hafta kutladığımız Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında çok şey başardık. Birlikte en olmazı başardık. Bunu; birlikte yaptık, BİR’imiz hepimiz için diyerek, BİZ diyerek başardık. Bunu; Çanakkale’de yaptık, Kurtuluş Savaşı’nda yaptık, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki sanayileşme hareketinde, planlı dönemdeki kalkınma çabasında, 80’li yıllardaki dışa açılma sürecinde yaptık. Ve son 21 yılda orkestra şefimiz Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın güçlü liderliğinde yapılan dev yatırımlarla, altyapısı ve üstyapısı ile, eğitim ve sağlık sistemi ile, sanayisi ve tarımı ile, turizm sektörü ve ihracatı ile büyük bir ekonomi ve güçlü bir ülke haline geldik, askeri ve siyasi alanda dünyada saygın bir konuma geldik.”

Bakan Bolat Türkiye’nin ticaretini rakamlarla ortaya koydu

Bolat, “1923’te 50,8 milyon dolar, 1973’te yıllık 1 milyar dolar, 1987’de aylık 1 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülkeden, günümüzde günlük 1, bazen 1,5 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline geldik. Bugün, 255 milyar dolar mal ve 100 milyar dolar da hizmet olmak üzere, yılda 355 milyar dolar döviz geliri elde eden bir ülkeyiz. 1980’li yıllarda incir, tütün, kuru üzüm gibi birkaç tarım ürünü ihraç edebilen bir ülkeden bugün savunma sanayi ve yazılım ihraç eden bir ülke olduk. Hiç kuşku yok ki, bunu; sanayicimizle, çiftçimizle, ihracatçımızla, esnafımızla, memurumuzla ve işçimizle, yani BİZ, HEP BİRLİKTE başardık! Türkiye Yüzyılı’nda temel hedefimiz, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek ve orta gelir tuzağını aşıp zenginler ligine katılmaktır. Bu amaçla, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ülkemizin kalkınmasını ve vatandaşlarımızın refahını artırmayı hedefleyen ve yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceleyen politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemin olmazsa olmazı; katma değerli üretim ve ihracattır. Savunma sanayi ihracatında dünyada öncü ülkelerden biri olma, yazılım ihraç etme, yerli ve milli otomobil TOGG’u ihraç etme, yüksek teknolojili ürün ihracatımızı artırma bu dönemin hedefleri arasındadır. Tek yol, ihracat yapmaktır anlayışımız çerçevesinde hem mal, hem de hizmet ihracatımıza çeşitli destekler sağlıyoruz, ihracatçılarımızın adeta her adımına destek veriyoruz. Bu amaçla, Bakanlığımızın 2024 yılı bütçesini ve ihracat desteklerini en az 2 katına çıkarıyoruz" dedi.

MAHMUT ASMALI: “YERLİ ÜRETİMİ GÜÇLENDİRMELİ VE DESTEK OLMALIYIZ”

“MÜSİAD, 12 genç girişimcinin, ‘Yüksek Ahlak Yüksek Teknoloji’ ufku ve Türk iş dünyasının yerli ve milli gücü olma hedefiyle, 1990 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. MÜSİAD bir aile ocağıdır. Biz burada pişeriz, gelişiriz, güçleniriz ve alın terinin başarısını tüm dünyaya taşırız. MÜSİAD, müstakildir geleceği dönüştürür, dürüsttür hakka hukuka riayet eder, samimidir her şeyden önce vatanını ve milletini önceler” sözleriyle konuşmasına başlayan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı şunları kaydetti:

“Hepimizin çok iyi bildiği gibi, siyasette ve diplomaside güçlü olmak istiyorsak bunun yolu ekonomik güce sahip olmak ve ekonomik bağımsızlıktan geçiyor. Bu nedenle MÜSİAD olarak her zaman vurguladığımız gibi; yerli üretimi güçlendirmeli ve destek olmalıyız. Bununla birlikte bizleri güçlü kılacak en önemli unsur ise ‘bir ve beraber’ olmamızdır. Sen, ben, o değil; ancak Biz olursak kendi gücümüzü ortaya çıkarabiliriz. Ancak biz olursak hiçbir güç önümüzde duramaz ve gerçek söz sahibi bizler oluruz. Beraber ve güçlü olursak, yaşanan savaşa ve insanlık dramına müdahale edebiliriz. Filistin’deki kardeşlerimize destek olmak istiyorsak güçlü olmalıyız. Kısacası; Biz’in gücüne ve kudretine inanmalıyız”

ASMALI: “TÜRKİYE HEM BÖLGESEL HEM KÜRESEL ANLAMDA BÜYÜK BİR GÜÇ”

Asmalı konuşmasında, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girdiğimiz Türkiye Yüzyılında; 905 milyar dolarlık milli geliri, 255 milyar dolar seviyesini geride bırakan ihracatı ve istihdamda 31 milyonu aşan işgücü piyasasıyla Türkiye, hem küresel hem de bölgesel anlamda büyük bir güce dönüşmeyi başarmıştır. Ülkemiz; mevcut imalat potansiyeli, esnek üretim kapasitesi, nitelikli insan gücü ve büyük piyasalara yakınlığı sayesinde, ciddi bir üretim üssü konumuna yükselmiştir. İhracat bayrağını 200’den fazla ülkeye ulaştıran, ekonomiden altyapı ve şehirleşmeye, eğitimden sağlığa kadar birçok sahada oldukça büyük atılımlar yapan Türkiye’nin, bu başarısını önümüzde dönemde de sürdüreceğine ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğine olan inancımız tamdır” dedi.

Bu noktada önümüzdeki yıllara ilişkin 12’nci Kalkınma Planının rehberliğinin önemine dikkat çeken Asmalı, sözlerine şöyle devam etti: “2028 yılına ilişkin büyüme, istihdam, ihracat ve enflasyon hedeflerine ulaşma noktasında, yalnızca kamu kesimi ve iş dünyası için değil, ekonominin bütün aktörleri için bir yol haritası niteliğindedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılını inşa etmek için ekonomi yönetiminin atmakta olduğu adımlar sayesinde; Sağlam sanayi altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve yenilikçiliği ekosistemi sayesinde Türkiye, dünya ortalamasının üzerinde büyümeye devam edecektir.”

BAYKAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK BAYRAKTAR: “20 YILDA YÜZDE 85 DIŞARIYA BAĞIMLILIKTAN YÜZDE 20 DIŞARIYA BAĞIMLILIĞA KADAR DÜŞÜRMÜŞ OLDUK”

Vizyoner’23’te bir sunum gerçekleştiren BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, marka hikâyesini ve vizyonunu katılımcılarla paylaştı. Dünyaya damgasını vuran bir yüksek teknolojiyi Baykar'ın tek başına 33 ülkeye ihraç ettiğini belirten Bayraktar, "Türkiye, dünyada en yakın rakibinden (ABD'li) 5 kat daha fazla bilinen SİHA'ları üretmiş durumda. Teknolojiyi kullanma açısından bakacak olursanız Türk orduları SİHA'larla kazanılan ilk savaşı da Bayraktar TB2 ile kazanmış durumda" diye konuştu. Bayraktar TB3 şu anda havada, üçüncü uçuş testi yapılıyor diyen Bayraktar, TEKNOFEST ilk yılından itibaren çok büyük bir teveccüh gördü, dünya rekorlarını kırdı. Dünya rekorlarından sonra kendi rekorlarını açık ara farkla kırmaya devam etti. Cumhuriyet'imizin 100. yılında 4,5 milyon ziyaretçi ağırladık" diye konuştu.

”Biz bütün bu çalışmaları ülkemiz semalarında tam bağımsız ve hür olsun diye gerçekleştirdik” diyen Bayraktar şunları kaydetti: “Bugün dünyada yüksek teknolojiyi geliştiren uluslar ve devletler var. Dünyanın en güçlü silahlarını geliştiren ülkeler de var, hatta bütün dünyanın toplamından fazla silah geliştiren ülkeler de var. Ama bu silahları nasıl kullandıklarını şu anda görüyoruz. Dolayısıyla ne yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınız ve nasıl sorusundan daha da önemlisi neden bunları geliştirdiğiniz önem taşıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’yla yürüttüğümüz çalışmalarda milyonlarca gencimize hep şunu söylüyoruz; ‘Kendinden öte aileni, ailenden öte yaşadığın toplumu, toplumdan öte milletini ve milletinden öte insanlığın faydasını düşünerek çalışmalarını yürüt. Çalışmalarını bu şekilde yaparsan, azimle gayretle dosdoğru ahlaktan ve etikten ayrılmadan çalışırsan ve bugünün yarışlarına değil de geleceğin yarışlarına şimdiden odaklanırsan, ahlaktan etikten ayrılmazsan dünyanın en iyisini yapabilirsin, hep bunan inan.’”

ŞEKİB AVDAGİÇ: “TÜRKİYE'NİN 2022'DE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ İHRACATI 2 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI”

Vizyoner’23 Zirvesi açılışında konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, toplantıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek şunları kaydetti: “Ticarete hayat veren Türkler rollerine yeniden geri dönüyorlar. Dünyada teknolojik ilerlemenin çok hızlı şekilde gerçekleştiği bir süreci yaşıyoruz dijital çağda dönüşümün mutlak gereklilik haline geldiği bir yüzyılda Türkiye dijital ekonomiyi kuruyor. Bu amaçla her türlü altyapıyı özellikle son 20 yılda çok etkili şekillerde geçti.” Teknolojik ilerlemenin çok hızlı gerçekleştiği bir süreçten geçildiğini belirten Avdagiç, "Dijital çağda, dönüşümün mutlak gereklilik haline geldiği bir yüzyılda, Türkiye dijital ekonomiyi kuruyor ve uluslararası rekabet argümanı olarak dijitali ve teknolojiyi vurguluyor. Bu amaçla her türlü altyapıyı hızla hayata geçiriyor. Türkiye'nin 2022'de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü ihracatı 2 milyar dolara yaklaştı." diye konuştu.

Kolektif hareketin gücüne dikkat çekildi

Vizyoner zirvelerinin 2015 yılında “Gelecekle İş Yapmak”, 2017 yılında “Dönüşüm”, 2019 yılında “Dijital Gelecek” ve 2021 yılında “Fark Et” temaları üzerine şekillendirildiğini belirten Vizyoner23 İcra Kurulu Başkanı Hasan Ekmen, açılış konuşmasında kolektif hareketin gücüne dikkat çekti. Ekmen açılış konuşmasında şunları söyledi: “Günümüzün karmaşık ve hızla gelişen ortamında, hiç kimse tüm cevaplara sahip değildir. Hiçbir bilim insanı kendi alanındaki tüm bilgiye sahip olamaz. Yalnızca kağıt pipet kullanarak dünyayı kurtaramazsınız. Şimdiye kadar yazılmış 130 milyon kitabı tek başınıza okuyamazsınız. Ve bir, hiçbir zaman binden büyük değildir.”