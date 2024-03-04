Son Dakika

MÜSİAD Bursa’dan ‘28 Şubat ve Türkiye Yüzyılı’ konferansı

EKONOMİ 04.03.2024, 14:25
MÜSİAD Bursa’dan ‘28 Şubat ve Türkiye Yüzyılı’ konferansı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi'nin geleneksel olarak düzenlediği ve konuşmacı olarak Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un katıldığı Müstakil Düşünceler Konferansı’nın bu ayki konu başlığı ‘28 Şubat süreci ve Türkiye Yüzyılı’ oldu. Konferansa MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Güney, Sektör Kurulları Başkanı Halil Atalay ve MÜSİAD Bursa Şubesi üyeleri katıldı.BURSA (İGFA) - Konferansın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı İbrahim Güney, 28 Şubat sürecinde yaşanan olayların, Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini aldığını belirtti.  MÜSİAD Bursa’nın kuruluşunda aktif rol alan ve geçmiş dönemde başkanlığını da üstlenen Osman Birkan ve Mehmet Burkay’ın 28 Şubat sürecinde tutuklanarak, Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılandığını hatırlatan Güney, hak-hukuk gözetmeden yapılan bu tutuklama ve yargılamaların, din ve vicdan özgürlüğünü hiçe sayan birçok uygulama arasında yerini aldığını vurguladı.

28 Şubat sürecinin temel insan haklarının askıya alındığı bir dönem olduğunun altını çizen Güney, “ 28 Şubat'ın milletimize yaşattığı acıları ve ülkemize verdiği zararları bir daha hatırlatmak, Türkiye’mizin son 20 yılda elde ettiği maddi ve manevi kazanımların kıymetini daha iyi anlamak adına çok değerli. Çok şükür o günleri bizlere yaşatan zihniyetin temsilcileri tarihten silinip giderken, ötekileştirmek istedikleri bu milletin evlatları bugün tarih yazıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dış politikadaki aktörlük konumundan ihracat rekorlarına, dev kamu yatırımlarından savunma sanayisine kadar her alanda dünyada örnek ülke noktasına geldik. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla inanç ve ifade özgürlüğünden, adaletin üstünlüğünden ve insan haklarından yana olan tavrımızı her zaman korumaya ve savunmaya devam ederken, yerli ve milli duruşumuzla Türkiye'mizi daha parlak bir geleceğe el birliği ile taşıma kararlılığıyla çalışmayı da sürdüreceğiz.” dedi.

KAMU BAŞDENETÇİSİ ŞEREF MALKOÇ; “NECMETTİN ERBAKAN SİYASETTE YENİ BİR ÇAĞ AÇTI”

Türkiye için çok zorlu bir süreç olan 28 Şubat'ı anarken tüylerinin diken diken olduğunu ifade eden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, geçmişten ders çıkarmak için 28 Şubat dönemini unutmamanın önemine dikkat çekti. Malkoç, bu dönemde yaşananları hatırladığında akıllara ilk gelen ismin Necmettin Erbakan'ın olduğunu belirtti. Necmettin Erbakan’ın bir mücadele insanı olduğunu söyleyen Malkoç, “Sayın Erbakan, düzgün ahlak sahibi güzel bir insan, fevkalade iyi bir Müslüman ve aynı zamanda Türkiye’nin dünya çapında yetiştirdiği büyük bir bilim adamıydı. Siyasette yeni bir çağ açtı, Türk milletinin Tanzimat ile kayan istikametini yeniden aslına döndürdü. Müslümanlığın gelişmişliğe mani olmadığını tam aksine çalışmayı ve gelişmeyi emrettiğini hem Türkiye’ye hem dünyaya haykırdı” şeklinde konuştu. Necmettin Erbakan’ın özellikle o dönemde kurdurduğu MÜSİAD, Milli Gençlik Vakfı, Hak-İş, MEMURSEN, İHH gibi kuruluşların Türkiye'nin sosyal ve ekonomik alanında önemli bir rol oynadığını belirten Malkoç, bu kuruluşların günümüzde Türkiye'nin kalkınmasına ve yeniden yükselmesine katkı sağladığını söyledi.

“TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE İLERLİYORUZ”

Kamu Başdenetçisi Malkoç, 28 Şubat döneminde Necmettin Erbakan'ın birçok zorlukla karşılaştığını da ifade ederek, o dönemde 'postmodern darbe' olarak adlandırılan 20 maddelik bildirinin yayınlanarak başörtüsünün engellendiğini, kurduğu partinin kapatıldığını, istifaya zorlandığını, ancak Erbakan ve arkadaşlarının pes etmediğini vurguladı. Günümüzde ordunun siyasete karışmadığını söyleyen Malkoç, Türkiye'de birçok kez darbe ve darbe girişimi yaşandığını, en sonuncusunun 15 Temmuz'da gerçekleştiğini ancak Türk milletinin o gün darbeye karşı durduğunu dile getirdi. Şeref Malkoç, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye’nin darbeleri geride bıraktığını, savunma sanayiinde dünyada örnek gösterilen bir ülke haline geldiğini ve ilim, bilim, teknoloji alanlarında gelişmeye devam ettiğini kaydetti. 28 Şubat'ta hedef alınan Erbakan'ın düşüncelerinin, öğrencileri tarafından hayata geçirildiğinin altını çizen Malkoç, büyük Türkiye'yi yeniden inşa etmek için çaba harcadıklarını ve güçlü bir liderlikle dünya beşten büyük diyerek yeni bir dünya düzeni kurmaya yönelik Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerlediklerini de ifade etti.

Programda yapılan konuşmaların ardından MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Güney, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a günün anısına hediye taktim etti.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 28 75
2. Fenerbahçe 28 73
3. Trabzonspor 27 46
4. Beşiktaş 28 46
5. Kasımpasa 28 40
6. Başakşehir 28 39
7. Rizespor 28 39
8. Sivasspor 28 38
9. Antalyaspor 27 35
10. Kayserispor 28 35
11. Samsunspor 28 33
12. A.Demirspor 27 32
13. Konyaspor 28 31
14. Ankaragücü 28 30
15. Alanyaspor 27 30
16. Hatayspor 28 29
17. Karagümrük 27 29
18. Gaziantep FK 27 28
19. Pendikspor 28 26
20. İstanbulspor 28 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 25 61
2. Göztepe 25 52
3. Kocaelispor 25 45
4. Sakaryaspor 25 43
5. Bodrumspor 25 42
6. Bandırmaspor 25 40
7. Ahlatçı Çorum FK 25 39
8. Boluspor 25 39
9. Gençlerbirliği 25 34
10. Erzurumspor 25 31
11. Keçiörengücü 25 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 25 28
14. Adanaspor 25 26
15. Şanlıurfaspor 25 24
16. Tuzlaspor 25 24
17. Altay 25 15
18. Giresunspor 25 7
Takımlar O P
1. Liverpool 27 63
2. M.City 27 62
3. Arsenal 26 58
4. Aston Villa 27 55
5. Tottenham 26 50
6. M. United 27 44
7. West Ham United 27 42
8. Newcastle 27 40
9. Brighton 27 39
10. Wolves 27 38
11. Chelsea 26 36
12. Fulham 27 35
13. Bournemouth 26 31
14. Crystal Palace 27 28
15. Brentford 27 26
16. Everton 27 25
17. Nottingham Forest 27 24
18. Luton Town 26 20
19. Burnley 27 13
20. Sheffield United 26 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 66
2. Girona 27 59
3. Barcelona 27 58
4. Atletico Madrid 27 55
5. Athletic Bilbao 27 50
6. Real Betis 27 42
7. Real Sociedad 27 40
8. Las Palmas 27 37
9. Valencia 26 37
10. Getafe 27 35
11. Osasuna 26 33
12. Villarreal 27 32
13. Deportivo Alaves 26 29
14. Sevilla 27 27
15. Mallorca 27 27
16. Rayo Vallecano 27 26
17. Celta Vigo 27 24
18. Cadiz 27 19
19. Granada 26 14
20. Almeria 27 9