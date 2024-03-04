MÜSİAD Bursa’dan ‘28 Şubat ve Türkiye Yüzyılı’ konferansı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi'nin geleneksel olarak düzenlediği ve konuşmacı olarak Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un katıldığı Müstakil Düşünceler Konferansı’nın bu ayki konu başlığı ‘28 Şubat süreci ve Türkiye Yüzyılı’ oldu. Konferansa MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Güney, Sektör Kurulları Başkanı Halil Atalay ve MÜSİAD Bursa Şubesi üyeleri katıldı.BURSA (İGFA) - Konferansın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı İbrahim Güney, 28 Şubat sürecinde yaşanan olayların, Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini aldığını belirtti. MÜSİAD Bursa’nın kuruluşunda aktif rol alan ve geçmiş dönemde başkanlığını da üstlenen Osman Birkan ve Mehmet Burkay’ın 28 Şubat sürecinde tutuklanarak, Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılandığını hatırlatan Güney, hak-hukuk gözetmeden yapılan bu tutuklama ve yargılamaların, din ve vicdan özgürlüğünü hiçe sayan birçok uygulama arasında yerini aldığını vurguladı.

28 Şubat sürecinin temel insan haklarının askıya alındığı bir dönem olduğunun altını çizen Güney, “ 28 Şubat'ın milletimize yaşattığı acıları ve ülkemize verdiği zararları bir daha hatırlatmak, Türkiye’mizin son 20 yılda elde ettiği maddi ve manevi kazanımların kıymetini daha iyi anlamak adına çok değerli. Çok şükür o günleri bizlere yaşatan zihniyetin temsilcileri tarihten silinip giderken, ötekileştirmek istedikleri bu milletin evlatları bugün tarih yazıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dış politikadaki aktörlük konumundan ihracat rekorlarına, dev kamu yatırımlarından savunma sanayisine kadar her alanda dünyada örnek ülke noktasına geldik. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla inanç ve ifade özgürlüğünden, adaletin üstünlüğünden ve insan haklarından yana olan tavrımızı her zaman korumaya ve savunmaya devam ederken, yerli ve milli duruşumuzla Türkiye'mizi daha parlak bir geleceğe el birliği ile taşıma kararlılığıyla çalışmayı da sürdüreceğiz.” dedi.

KAMU BAŞDENETÇİSİ ŞEREF MALKOÇ; “NECMETTİN ERBAKAN SİYASETTE YENİ BİR ÇAĞ AÇTI”

Türkiye için çok zorlu bir süreç olan 28 Şubat'ı anarken tüylerinin diken diken olduğunu ifade eden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, geçmişten ders çıkarmak için 28 Şubat dönemini unutmamanın önemine dikkat çekti. Malkoç, bu dönemde yaşananları hatırladığında akıllara ilk gelen ismin Necmettin Erbakan'ın olduğunu belirtti. Necmettin Erbakan’ın bir mücadele insanı olduğunu söyleyen Malkoç, “Sayın Erbakan, düzgün ahlak sahibi güzel bir insan, fevkalade iyi bir Müslüman ve aynı zamanda Türkiye’nin dünya çapında yetiştirdiği büyük bir bilim adamıydı. Siyasette yeni bir çağ açtı, Türk milletinin Tanzimat ile kayan istikametini yeniden aslına döndürdü. Müslümanlığın gelişmişliğe mani olmadığını tam aksine çalışmayı ve gelişmeyi emrettiğini hem Türkiye’ye hem dünyaya haykırdı” şeklinde konuştu. Necmettin Erbakan’ın özellikle o dönemde kurdurduğu MÜSİAD, Milli Gençlik Vakfı, Hak-İş, MEMURSEN, İHH gibi kuruluşların Türkiye'nin sosyal ve ekonomik alanında önemli bir rol oynadığını belirten Malkoç, bu kuruluşların günümüzde Türkiye'nin kalkınmasına ve yeniden yükselmesine katkı sağladığını söyledi.

“TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE İLERLİYORUZ”

Kamu Başdenetçisi Malkoç, 28 Şubat döneminde Necmettin Erbakan'ın birçok zorlukla karşılaştığını da ifade ederek, o dönemde 'postmodern darbe' olarak adlandırılan 20 maddelik bildirinin yayınlanarak başörtüsünün engellendiğini, kurduğu partinin kapatıldığını, istifaya zorlandığını, ancak Erbakan ve arkadaşlarının pes etmediğini vurguladı. Günümüzde ordunun siyasete karışmadığını söyleyen Malkoç, Türkiye'de birçok kez darbe ve darbe girişimi yaşandığını, en sonuncusunun 15 Temmuz'da gerçekleştiğini ancak Türk milletinin o gün darbeye karşı durduğunu dile getirdi. Şeref Malkoç, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye’nin darbeleri geride bıraktığını, savunma sanayiinde dünyada örnek gösterilen bir ülke haline geldiğini ve ilim, bilim, teknoloji alanlarında gelişmeye devam ettiğini kaydetti. 28 Şubat'ta hedef alınan Erbakan'ın düşüncelerinin, öğrencileri tarafından hayata geçirildiğinin altını çizen Malkoç, büyük Türkiye'yi yeniden inşa etmek için çaba harcadıklarını ve güçlü bir liderlikle dünya beşten büyük diyerek yeni bir dünya düzeni kurmaya yönelik Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerlediklerini de ifade etti.

Programda yapılan konuşmaların ardından MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Güney, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a günün anısına hediye taktim etti.