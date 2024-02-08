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MÜSİAD Bursa’da ‘Türkiye Yüzyılı’ konuşuldu

EKONOMİ 08.02.2024, 09:15
MÜSİAD Bursa’da ‘Türkiye Yüzyılı’ konuşuldu

MÜSİAD Bursa Şubesi’nin 'Müstakil Düşünceler Konferansı'na konuşmacı olarak katılan Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, “Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Teknofest kuşağı ile yeni yüz yılda destan yazacağız.” dedi.BURSA (İGFA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi'nin üyelerine katkı sağlamak amacıyla geleneksel olarak düzenlediği ve konuşmacı olarak, Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ’un katıldığı ‘Müstakil Düşünceler Konferansı’na Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, 4. Dönem MÜSİAD Bursa Başkanı Dr. Ahmet Özkul, 27. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve MÜSİAD Bursa Şubesi üyeleri katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, davetlilerin Miraç Kandillerini kutlayarak 6 Şubat depremlerine değindi. Şenocak, depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, depremin yaşandığı ilk andan itibaren MÜSİAD Genel Merkezi ile koordineli şekilde çalışarak, depremzedelerin yanında olduklarını hatırlattı.

ALPARSLAN ŞENOCAK: “GELECEK YÜZ YILDA TÜRKİYEMİZİ DAHA DA BÜYÜTMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunu sürdürebilirliğin, kalkınmanın, huzurun, istikrarın, dijitalin, bilimin, barışın, üretimin ve verimliliğin yüzyılı olarak tarif eden Alparslan Şenocak, Türkiye Yüzyılı ile çevreden savunmaya, spordan, teknolojiye birbirinden farklı projelerin sırasıyla hayata geçirildiğini söyledi. Türkiye'yi dünya ile daha fazla entegre etmek için bu vizyonun önemine değinen Şenocak, dış politika ve güvenlik alanlarındaki sorunlar, enerji güvenliği, etnik ve dini çatışmalar gibi güvenlik risklerine rağmen, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Türkiye’nin uluslararası alanda güçlü bir ülke olmasını, demokratik ve ekonomik gelişimini sürdürmesinin iç ve dış politik açıdan karşılaştığı zorluklarla mücadele etmesinde belirleyici olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin daha aydınlık bir geleceğe kararlı adımlarla ilerlediğine inandığını söyleyen Başkan Şenocak, “MÜSİAD Bursa ailesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunu rehber olarak belirleyip, iş dünyası ile birlikte birçok alanda projeler yürüterek üyelerimizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya, Bursa’mızın ve güzel ülkemizin gelecek yüz yılda daha da büyümesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

BAŞBUĞ: “İŞ DÜNYASININ REKABETTEN ÇOK İŞ BİRLİĞİNE İHTİYACI VAR”

Konferansa konuşmacı olarak katılan Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Türkiye Yüzyılı vizyonu sayesinde yeni nesillere güzel bir gelecek bırakılacağına inandığını söyledi. Türkiye’de kurulan sivil toplum kuruluşların amacının ne olduğunu, neye hizmet ettiklerini iyi anlamak zorunda olduklarını söyleyen Başbuğ, milli bir duruş gösteren MÜSİAD’ın ülke için önemli bir güç olduğunu belirtirken, MÜSİAD’ı yürekten desteklediğini söyledi. Türkiye’de iş dünyasında rekabetten çok iş birliğine ihtiyacın olduğunu vurgulayan Başbuğ, MÜSİAD’ın bu anlamdaki çabalarını takdir ettiğini belirterek, ülke olarak da uluslararası işbirliklerinin önemine değindi. İşbirliği konusunda devlet olarak farklı girişimlerin olduğunu dile getiren Coşkun, “ekonomi ve diğer alanlarda birçok ülkeyle ittifak yapmak önemli. Son dönemde Türk Dünyası ile stratejik ortakların geldiği nokta çok sevindirici. İnşallah bu birlik ve beraberlik hiç bozulmaz. Biz bugüne kadar baskılandık, örselendik ve 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar bir türlü yol alamadık. Bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef olarak belirlediği ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu sayesinde artık o eski Türkiye yok. Savunma sanayisinde kendine yetebilen ve bunu dışarıya ihraç eden, otomobilini, insansız hava araçlarını, kendi teknolojisini üreten bir Türkiye var. Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Teknofest kuşağı ile yeni yüz yılda destan yazacağız.” dedi.

Konuşmaların ardından, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, konferansa konuşmacı olarak katılan Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ’a günün anısına teşekkür hediyesi takdim etti.

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