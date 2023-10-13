MÜSİAD Bursa’da makine sektörünün geleceği konuşuldu

MÜSİAD Bursa Makine Sektör Kurulu Genel Toplantısında sektörün geleceği mercek altına alındı. Tecrübe paylaşımı yapılan toplantıda, sektörün yerli üretime odaklanarak daha fazla katma değer sağlayacağı vurgulandı.BURSA (İGFA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi’nde gerçekleştirilen Makine Sektör Kurulu Genel Toplantısında İğrek Makine Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İğrek, üyeler ile tecrübe paylaşımı yaptı. Etkinlikte, sektörün geleceği detaylı olarak ele alındı.

Ülkelerin gelişme sürecinde makine sektörünün, imalat sanayi içindeki öneminin giderek arttığını kaydeden MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, “Bu sektör; makine ve ekipman sağladığı imalat sanayi sektörlerinin üretim, kalite ve rekabetçiliklerini doğrudan etkiliyor. Ülke ekonomimizin kilit büyüme faktörlerinden biri olan sektör, aynı zamanda sanayileşmenin de itici gücü. Ülkemiz, Avrupa'nın en büyük 6. makine üreticisi konumundayken Bursa da sektörün en yoğun faaliyet gösterdiği başlıca şehirler arasında yer alıyor. Katma değer oluşturan, teknolojik yeniliklerle birlikte sürekli gelişen, geniş yan sanayi ağına sahip olan, istihdama ve ihracata katkı sağlayan bu sektörün gelişimine desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bu bağlamda sektörün duayen isimlerinden Sayın Orhan İğrek’e de değerli paylaşımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu paylaşımlar, üyelerimizde yeni ufuklar oluşturacaktır.” diye konuştu.

Konuşmasında son dönemde jeopolitik risklerin arttığına dikkati çeken İğrek Makine Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İğrek de, “Bu tabloya rağmen ülke olarak davamızdan vazgeçmeden, ana fikirden uzaklaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Biz güçlü olmak zorundayız. Geçmişte Kıbrıs’a arabalı vapurlarla çıkarma yaptık ama bugün çok şükür geldiğimiz nokta ortada. İHA’mız da, SİHA’mız da var. Bugüne kadar şahsen ve firma olarak yerli üretime çok önem verdik. İthal ürünler yerine kendi üretimlerimizi yapma kabiliyetini gösterdik. Yerli ve milli savunma sanayi için üretim faaliyetlerimiz ile katkı sağlıyoruz. 43 senelik sanayiciyim. Ülkesine hizmet etmek kadar insanı tatmin eden başka bir şey yoktur. Bizler bir bütün olarak, devlet politikamız dâhil olmak üzere doğruyu yaptığımız takdirde ve çalışkan olmak şartıyla, iyimser olmamak için hiçbir gerekçemiz yok. Devletimiz teşviklerle sanayicilerimize büyük imkânlar sunuyor, bunlardan faydalanmalıyız. Örneğin rüzgâr türbini yapabilme imkânımız var. Bu konuya da odaklanmalıyız. Yerli ve milli üretimden asla vazgeçmemeliyiz.” dedi.

MÜSİAD Bursa Makine Sektör Kurulu Başkanı Serdar Sağlam ise, makine sektörünün 26 milyar dolarlık ihracat rakamıyla ülke ekonomisinin adeta dinamosu olduğuna dikkati çekerek, sektörün gelişimi için tecrübe paylaşımlarını sürdüreceklerini söyledi.