MÜSİAD Bursa ailesi bayramlaştı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi’nin geleneksel bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı’nın ikinci günü gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa Şubesi’nin dernek merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreninde; TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başta olmak üzere çok sayıda MÜSİAD Bursa üyesi iş insanı hazır bulundu.

Bayramlaşma töreninin açılışında konuşan ve bayramlaşmanın anlam ile önemine değinen MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, “Pandemi bitti derken komşumuz olan iki ülke arasındaki savaş emtia fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Dünyadaki son seçimlere baktığımızda mevcut iktidarların kaybettiğini görüyoruz. Bunun son örneğini İngiltere’de yaşadık. İngiltere Başbakanı istifa etti. Öte yandan hayat pahalılığı tüm dünyada etkili oluyor. Türkiye’nin genç ve dinamik bir nüfusu var. Yeniden ekonomik ve sosyal hayatımızın rayına girmesini umut ediyoruz. Önümüzdeki en büyük problemlerden biri kredi maliyetleri ile enflasyon arasındaki uçurum. Enflasyon üzerindeki köpüğün alınmasını istiyoruz. Öte yandan son 3-4 yıldır piyasayı canlandırmak adına verilen teşviklerin pek işe yaramadığını gördük. Denetim mekanizması çalışmazsa bu üzerimize bir yük olarak geri dönecektir. Bu konunun düzenlenmesini gerektiğini düşünüyoruz. Türk insanı çok çalışkan. Bu nedenle teşvik verilmesi yerine Türk insanının önündeki engellerin kaldırılması daha iyi olacaktır” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin çok kararlı bir duruş sergilediğini ve belirlediği hedefleri olduğunu anlatarak, ”Oturmuş ekonomimiz var. Artık ekonomimiz her şeyden etkilenmiyor” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da Türkiye’de ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 78, enerji çıkarılırsa bu oranın yüze 98’e geldiğini belirterek, “Ekonomide iyi bir yerdeyiz. Gelecek yıl daha güzel tablolara kavuşacağız” şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise ekonominin en önemli unsurunun güven olduğunu kaydederek, Türk milletinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güvendiğini söyledi. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da zor bir süreçten geçtiğini belirten Yavuz Gözgeç, birlik ve beraberlik içinde bugünlerin aşılacağına inandığını dile getirdi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da İngiltere’de çalkantılı bir süreç yaşandığına işaret ederek, “Avrupa’da genel olarak bir liderlik krizi olduğunu görüyoruz. Kim ne derse desin lider önemli. Liderin kaygısı olmalı, milletinin değerlerini yükseltmeye çaba göstermelidir. Biz de güçlü, büyük ve kararlı bir lidere sahibiz. Biz bugünlere kolay gelmedik. Bugün tüm dünya pandemi nedeniyle ekonomik dalgalanma yaşıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide model değişikliğine gitti. Bu model bir süre sonra ekonomide rahatlamamızı sağlayacak. Son olarak asgari ücrette yapılan iyileştirmede siz iş insanlarının da emeği var. Bize düşen ekonomik çarkların dönmesi için daha da çalışmaktır” dedi.

Türkiye’nin bir seçim sürecine girdiğini anlatan Çavuşoğlu, 2023 seçimlerinin çok önemli olduğunu, hedeflere ulaşmak için hep birlikte çalışmak gerektiğini vurguladı.