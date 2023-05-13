MÜSİAD 33 yaşında

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, İzmir İş Dünyası ve STK Buluşması programında MÜSİAD’ın 33. Kuruluş Yıldönümünü kutladı.İZMİR (İGFA) - Yıldönümü vesilesi ile konuşma yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, “MÜSİAD olarak 1990 yılında 12 idealist insanın vizyoner, samimi ve halis niyetleriyle İstanbul’da başlayan yolculuğu, bugün “Yüksek Ahlak, Yüksek Teknoloji” anlayışı ile daha adil ve müreffeh bir dünyanın var olabileceğine inanan; dünyanın dört bir tarafına yayılmış küresel bir iş birliği ve sermaye platformu olmanın vermiş olduğu gurur ve mutlulukla devam ediyor.

33’üncü yılını dolduran ulu çınarımız

MÜSİAD, muhteşem mazimizden aldığı güç ve desteği, istikbale karşı duyduğumuz heyecanla bir araya getirerek, bünyesindeki her bir iş insanına nitelikli ve vefalı bir yol arkadaşı olurken, başta Türkiye olmak üzere ulaştığı her coğrafyada ümidi besliyor, cesur girişimcilere ilham kaynağı oluyor ve ticari bir sinerjinin lokomotifi haline geliyor.

BİR VE BERABERİZ

Köklerine ve medeniyet değerlerine bağlı kalırken; attığı her adımı dünyadaki hızlı değişim ve dönüşümü doğru okuyarak atan MÜSİAD, üyelerine ve onunla birlikte yol almak isteyen her iş insanına faydalı olmayı ve ülkemizin gelecek hedeflerine “Bir ve Beraber” hareket ederek ulaşabilmeyi şiar edinmiştir.

Kurulduğumuz ilk günden bu yana artan heyecanımız ve geleceğe dair beslediğimiz büyük umudumuzla, hedeflerimize ulaşmak için bu zorlu yolda kararlılıkla ilerlerken, Türkiye Yüzyılı’nı ailemizin her bir üyesi ile omuz omuza inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Birlikte nice bereketli yıllara erişmeyi ve nice başarılara imza atmayı temenni ediyor, MÜSİAD’ımızın 33’üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularla kutluyorum“ dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) ev sahipliğinde gerçekleşen “İzmir İş Dünyası ve STK Buluşması” programında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur tarafından 33. Yıl pastası kesildi.