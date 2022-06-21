MÜSİAD 106. GİK'i yaptı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 106. Genel İdare Kurulu, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın başkanlığında "Yeşil Dönüşüm Ekonomisi" teması ile MÜSİAD Konya Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - MÜSİAD İzmir Şubesi, Bilal Saygılı’nın başkanlığındaki heyetle 106. MÜSİAD GİK Toplantısına katıldı.

MÜSİAD İzmir Şubesi; Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı’nın başkanlığında, Başkan Yardımcıları Gökhan Temur, Ziya Bolgönül, Ahmet Mutlubaş, Ahmet Türkyılmaz, İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Niyazi Gültekin, Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Feridun Biçer, Kurumsal İletişim-Kurumsal İlişkiler Komisyon Üyesi Ünal Soytekin ve Sektör Kurulları İş-Ticareti Geliştirme Komisyonu Üyesi Soner Kırkpınar’ın katılımlarıyla programda yer aldı.

106. GİK kapsamında Toplantısı kapsamında Yurtiçi Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri Komisyonu, Dış İlişkiler Komisyonu, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Komisyonu, Bütçe ve Mali İşler Komisyonu, Karz-ı Hasen Sandığı, Planlama, Eğitim ve Kültür Komisyonu ile Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Komisyonu ve MÜSİAD Ticaret Ofisi Komisyonu toplantıları ile mini ticaret fuarı ve iş geliştirme toplantıları da düzenlendi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, gündemdeki ekonomik gelişmeler, yeşil dönüşüm ve enerji stratejileri, yatırım ve üretim faaliyetleri ile sektörel birçok konu kapsamlı şekilde değerlendirildilğini kaydetti. Genel İdare Kurul sonrası MÜSİAD tarafından yayımlanan sonuç bildirisinde, enflasyonla mücadele adımlarına dikkat çekilirken, ihracat odaklı yatırım, üretim ve istihdam stratejisinin devam edeceği, iklim ve yenilenebilir enerji çalışmalarının hız kazanacağı vurgulandığını kaydeden Saygılı, "Ülkemizin çok daha güçlendiğini ve küresel bir oyuncu olduğuna şahit oluyoruz. MÜSİAD’ın ön açıcı bir STK olduğunu GİK toplantımızda bir kez daha gördük. Başta ev sahipliğinden dolayı MÜSİAD Konya Şubemize, bizlerin her daim yanında olan Genel Başkanımız Mahmut Asmalı’ya ve Şubemizi temsilen gelen yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.