Son Dakika

Murat Ülker başarı formülünü açıkladı

MÜSİAD Bursa tarafından üyelerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla farklı odak noktalarındaki başlıklarda duayenlerin katılımıyla düzenlenen Müstakil Düşünceler Konferansı’nın bu ayki konuğu Pladis Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker oldu Programda geçmişi 80 yıla dayanan Yıldız Holding’in kurumsal birikimi hakkında Murat Ülker tarafından Bursalı girişimcilere bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı

EKONOMİ 30.05.2024, 13:10
Murat Ülker başarı formülünü açıkladı

MÜSİAD Bursa tarafından üyelerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla farklı odak noktalarındaki başlıklarda duayenlerin katılımıyla düzenlenen Müstakil Düşünceler Konferansı’nın bu ayki konuğu Pladis Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker oldu. Programda geçmişi 80 yıla dayanan Yıldız Holding’in kurumsal birikimi hakkında Murat Ülker tarafından Bursalı girişimcilere bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı.BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa Şubesi’nde düzenlenen Müstakil Düşünceler Konferansına MÜSİAD Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak ve yönetim kurulu üyeleri ev sahipliği yaparken, çok sayıda üye de katılım gösterdi. ‘Sürdürülebilir Başarı ve Global Marka Yolculuğu’ konusunda Türkiye’nin en büyük gıda üreticilerinden Yıldız Holding’in markaları ve yatırımları hakkında Murat Ülker tarafından yapılan sunum katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

ÜLKER’İN BAŞARILARINI MURAT ÜLKER’DEN DİNLEMEK BÜYÜK MUTLULUK

Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, ‘Sürdürülebilir Başarı ve Global Marka Yolculuğu’ konusuyla düzenlenen Müstakil Düşünceler Konferansı’nın iş dünyasının güncel dinamikleri odağında bilgiyi yaşanmış deneyimlerle birleştiren seçkin konukları ağırlamaya devam ettiğini belirtti. Ülker’in marka değeriyle ülkemizin gurur kaynaklarından biri olduğunu belirten Başkan Şenocak, köklü bir maziye sahip şirketin başarı hikayesini ve gelecek hedeflerini Murat Ülker’den dinlemenin ayrı bir mutluluk olduğunun altını çizdi. Küresel piyasalardaki durağanlığa rağmen Türkiye’nin ihracatının büyümesine dikkat çeken Başkan Şenocak,” İhracat rakamlarının büyümesi ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefleri doğrultusunda sektörlerimizin ulusal kalkınma hedeflerine inancını ve kararlığını ortaya koymaktadır. Ülker gibi kurumsallaşmayı başarmış global markalarımızın sayısını artırmak da Türkiye ekonomisinin gelecek hedefleri açısından çok önemlidir” diye konuştu.

93 FARKLI ÜLKE PASAPORTUNA SAHİP 80 BİN ÇALIŞANIMIZ VAR

İş yaşamı ile birlikte sektörel deneyimlerini de MÜSİAD Bursa üyeleri ile paylaştığı konuşmasında, Yıldız Holding bünyesinde çalışan sayısının 80 bin olduğunu belirten Murat Ülker, 80 bin kişinin ise 93 farklı ülke pasaportu taşıdığını vurguladı. Böylesi çok kültürü birlikte barındıran bir kurumun yönetimi kapsamında da sıkıntılar oluşabileceğine işaret eden Ülker, örnek olarak Cidde’de bulunan fabrikalarında personelin anlaşabilmesi için İngilizce, Arapça, Urduca ve Filipince olmak üzere 4 dil kullanıldığını söyledi. Başarılı şirketlerin ana unsurunun mutlu çalışanlar olduğunu da kaydeden Ülker, “Farklı kültürlere mensup çalışanlarımız ile başarılı bir çalışma süreci geçirebilmek için ortak paydada buluşmamızın gerekli olduğunu biliyorduk. Bu nedenle kurum olarak ortaya çıkabilecek sorunları her zaman ‘Mutlu et, mutlu ol’ mottomuz ile çözüme kavuşturduk.” açıklamasını yaptı.

İlgiyle takip edilen programın sonunda Murat Ülker, katılımcılardan gelen soruları da cevapladı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21