Mükelleflere bildirim kolaylığı geldi

Ticaret Sicili'ne tescili zorunlu olan işlemlerden farklı işlemlerin de elektronik ortamda yapılması halinde mükelleflerin bu işlemlere ilişkin Vergi Dairesi'ne bildirimde bulunma zorunluluğu ortadan kalkıyor.ANKARA (İGFA) - Mükelleflerin vergi dairelerine yapacağı fazladan 400 bin bildirimin önüne geçilmesi hedeflendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilenlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Vergi Usul Kanunu Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu düzenleme kapsamında yayımlanan tebliğ gereğince, Ticaret Sicili'ne tescili zorunlu olan işe başlama, şube açılışı-kapanışı, adres değişikliği, tür değişikliği, tasfiyeye giriş, tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemleri Ticaret Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na elektronik ortamda bildirilecek. Dolayısıyla söz konusu bildirimler, mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilecek.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği'nin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.