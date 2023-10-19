Muğla’da 'tarımsal güçbirliği' üreticiye kazandırıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde kurulan ve kooperatifleri bir araya getirerek kazançlarını arttırmayı amaçlayan Tarım Güçbirliği Kooperatifi 900 litre lavanta, adaçayı ve kekik yağı satışı gerçekleştirerek üreticilere büyük katkı sağladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde il sınırları içinde faaliyet gösteren tarımsal kooperatiflerin bir araya gelmesi ile kurulan Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi’nin satış ve pazarlama konusundaki çalışmaları üreticilere kazandırmaya devam ediyor. Muğla sınırları içerisinde üretilen ve Büyükşehir Belediyesi Distilasyon tesisinin büyük katkı sağladığı tıbbi aromatik bitkilerden 300 litre kekik yağı, 300 litre adaçayı yağı, 300 litre lavanta yağı elde edildi ve satışı Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi aracılığıyla gerçekleştirildi.

GÜÇBİRLİĞİ İLE İLK SATIŞ YURTDIŞINA 3 TON TAHİNLE YAPILDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde kurulan Tarımsal Güçbirliği Kooperatifi 900 litre lavanta, adaçayı, kekik yağı satışından önce de İspanya, Fransa ve Kore’ye 3 ton tahin, Katar, İsviçre, Almanya, İngiltere ve Fransa’ya 2 ton çağla turşusu, büyük marketler zincirine çilek satışlarını gerçekleştirmiş, üreticilere büyük katkı sağlamıştı.

Güçbirliği Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk; “Muğla’nın ürünlerini yurtiçi ve yurtdışına satıyor, üreticilerimize kazandırıyoruz.”

Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada Muğla’nın verimli topraklarında üretilen ürünleri yurt içi ve yurt dışına kooperatifler aracılığıyla pazarlamaya, üreticilerimizin daha fazla kazanç elde etmesini sağlamaya devam ediyoruz dedi ve Güçbirliği’nin kurulmasında, bugünlere gelmesinde büyük desteği olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür etti.

Muğla’nın verimli toprakları, başat ürünleri ile Türkiye’nin çok önemli bir tarım kenti olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla’da oluşturdukları Tarımsal Güçbirliği Kooperatifi ile üreticinin emeğinin karşılığını fazlasıyla aldığını belirtti.

Başkan Gürün; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’mizin kuruluşunun 100.yılına girerken, onun gösterdiği hedeflere emin adımlarla yürüyoruz. Üreten köylü milletin efendisidir diyen ve tarıma, üretime büyük önem veren Ata’mızın yolunda bizlerde bereketli topraklara sahip Muğla’mızda üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapmak için çalışıyoruz. Yerel tohumdan, toprak analizine birçok hizmeti hayata geçirdiğimiz Muğla’mızda üretim kooperatiflerimizi de tek çatı altında topladık. Üreten köylümüz ve onların ürettiği ürünleri güçlerini birleştirerek pazarlayan kooperatiflerimiz Muğla’da tek yumruk oldu. Muğla’mızın ürünleri Edirne’den Kars’a, İspanya’dan Fransa’ya ulaşıyor, üreticimiz kazanıyor, Muğla kazanıyor” dedi.