Muğla'ya üzüm suyu, sirke, pekmez ve şarap üretim tesisi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Fethiye ilçesinde hayata geçireceği Üzüm Suyu, Sirke, Pekmez ve Şarap Üretim tesisi kurulum çalışmaları devam ederken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca birlikte tesiste incelemelerde bulundu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle Üzüm Suyu, Sirke ve Şarap Üretim Tesisi kuruluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile kooperatifçiliğin desteklenmesi, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması, Fethiye İlçesi, Üzümlü Mahallesinde yıllardan beri süre gelen üzüm yetiştiriciliği, şarap üretiminin daha uygun ve yasal şartlarda yapılarak markalaşması amaçlanıyor.

Fethiye ilçesi Karaçulha Meyve ve Sebze Toptancı Hali içerisinde yer alan Üzüm Suyu, Sirke, Pekmez ve Şarap Üretim tesisi kurulumu tamamlandığında yılda 45 bin şişe, saatte 3 ton üzüm işleyecek kapasitede çalışacak ve uzun yıllardır bölgenin beklediği üretim tesisi hayata geçmiş olacak.

SAATTE 3 TON ÜZÜM İŞLENEBİLECEK

Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve 321 ortaklı Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Koopratifi’nin birlikte imzaladığı protokolle hayata geçirilen proje ile bölgenin üzümleri üzüm suyu, sirke, pekmez ve şarap olarak değerlendirilecek. Bu ürünleri işleyecek Üzüm Suyu, Sirke, Pekmez ve Şarap Üretim tesisinde kurulum çalışmalarında sona gelindi. Tesiste incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yetkili personelden bilgi aldı. Kısa süre içerisinde hayata geçirilecek tesis ile saatte 3 ton üzüm işlenebilecek.