Muğla hem üretiyor, hem işliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İlçesiYerkesik Yeniköy Mahallesinde 4 yıl önce kurduğu lavanta bahçesinin bu yılki hasadına başladı. Büyükşehir Belediyesi hasadını gerçekleştirdiği lavantaları kendidistilasyon tesisinde işleyerek uçucu yağ elde ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 4 yıl önce Menteşe’nin Yerkesik Yeniköy Mahallesinde 36 dönüm arazi üzerinde lavanta ağırlıklı tıbbi aromatik bitki üretimine devam ediyor.

Muğla’da 4 yıl önce 36 dönüm arazi üzerinde başlayan lavanta üretimiBüyükşehir Belediyesinin teşvik ve destekleriyle bugün 200 dönüme yükseldi.

Lavanta bahçesinde yapılan sosyal alanlar ve Yeniköy Mahallesinin evlerine çizilen lavanta figürleriyle yeni bir turizm destinasyonu yapılan bölge yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelirken lavanta bahçesinin bu yıl ki hasadına başlandı.

216, 353 LİTRE YAĞ ELDE EDİLDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi hasadı yapılan lavantaları kendisine ait distilasyon tesisinde işleyerek uçucu yağ elde ediyor. Büyükşehir belediyesi yerel tohum merkezi bünyesindeki distilasyon tesisinde 2021 yılı içerisinde vatandaş, vakıf, kooperatif ve koku vadisi proje alanından gelen 10 çeşit 14 bin 74 kg tıbbi aromatik bitkiden toplam 216,535 litre uçucu yağ elde edildi. Elde edilen uçucu yağın yanında kekik suyu, lavanta suyu gibi 9 bin 800 litre bitki hidrosolü üretimi gerçekleştirildi.

Lavanta ve tıbbi aromatik bitki üretiminin üreticiye büyük bir ekonomik katkı sağladığını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaşması için bilimsel yöntemlerle çiftçilere desteklerini sürdüreceklerini ve tarımın gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Üretilen lavanta ve tıbbi aromatik bitkiler distilasyon merkezinde yağları çıkartıldığını belirten Gürün, "Şişelenip ambalajlanıyor. Elde edilen ürünler gerek üreticiye gerekse belediyemize ait satış mağazamızda satışa sunuyoruz. Sadece Muğla’da değil internet üzerinden Türkiye genelinde satışı yapılıyor. Bizim amacımız Muğla’da bu tür ürünlerin yetiştiricilerine kooperatifler kurmak suretiyle Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla her türlü ürünün üretilmesi alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesi için 2014 yılından bu yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Muğla’nın turizmden ve tarımdan elde ettiği gelir başa baştır. Bundan sonra tarım ve hayvancılık gelir olarak turizmin önüne geçecek. Bütün topraklarımızı bilimsel şekilde değerlendirerek halkımızın bundan daha fazla faydalanmasını sağlayacağız” diye konuştu.