Muğla'dan badem üreticisine destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimi desteklemek için sürdürdüğü projeler kapsamında, 90 değişik badem çeşidi ile Türkiye'nin en önemli badem üretim merkezlerinin başında gelen Datça'da, bademin yeşil kabuğunu soyma ve badem kırma ayıklama için ekipman desteği verdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılığa verdiği desteği aralıksız olarak sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Milas’lı üreticilere 1 Milyon 300 Bin TL değerinde kaba yem desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Datça’da badem üreticisini desteklemek için bir badem kırma bir badem sıyırma makinesi aldı.

Bu kapsamda badem üretiminin desteklenmesi, üretimin daha hızlı ve zahmetsiz olarak yapılması amacıyla Yazı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile iş birliği yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça bademinin üretim, işleme, paketleme ve pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla destek sağlandı.

Anlaşma kapsamında 1 adet badem kırma ve ayıklama makinası alındı. 145 bin TL’ye mal olan makina saatte 125 kilogram kırma ve ayıklama işlemi gerçekleştirildi.

1 adet yeşil kabuk soyma makinesini de üreticinin kullanımına sunuldu. Kabuk Soyma makinası saatte bin 500 kilogram badem soyma kapasitesi ile üretimin hızlanması ve zahmetin azalmasında önemli katkı sağlayacak.