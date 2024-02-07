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Muğla'da üreticilere fidan dağıtımına başladı

EKONOMİ 07.02.2024, 17:02
Muğla'da üreticilere fidan dağıtımına başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarımsal desteklemeleri kapsamında Meyve Fidanı dağıtım töreni düzenledi.

MUĞLA (İGFA) - Tarımsal desteklemeler kapsamında 2024 yılında 53 bin adet meyve fidanı dağıtacak olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katılımı ile Meyve Fidanı dağıtım töreni düzenledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Yerel Tohum Merkezi’nde düzenlediği Meyve Fidanı dağıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ev sahipliğinde Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kooperatif başkanları, üreticiler katıldı.  

Meyve Fidanı dağıtımında konuşan üretici Nejla Altındal; “Geleceği gören ve kadınlarımıza kırsalda kıl keçisi dağıtan, kooperatiflerimize makine ve fidan desteği veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün ve ekibine bu katkıları nedeniyle teşekkür ederim.” dedi.

Seydikemer Çaykenarı Kooperatif Başkanı Osman Uçar da fidan dağıtım töreninde yaptığı konuşmada; “Sayın başkanım bize 5 tonluk süt tankı verdi. Biz yıllardır bu tankı kullanıyoruz. Fabrikanın süt tankını kullansaydık sütümüzü illaki oraya vermek zorundaydık. Şimdi daha yüksek fiyattan istediğimiz yere satıyoruz. Zeytin eleme makinesi de verdi. Bu destekler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederiz.” dedi.

“OVANIN TARIMSAL ÜRETİME DEVAM ETMESİ ÇOK ÖNEMLİ”

Meyve Fidanı dağıtım töreninde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş; “Menteşemiz tarih kenti olduğu kadar tarım kenti. Kırsal nüfusun çok olduğu bir bölge. Burada üretilen ürünlerle diğer ilçelerimizi besleyen bir kent. Uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle geçmişte en çok üretilen tütün artık yok. Büyükşehir Belediyemiz ise toprağını satma ürününü sat diyor. Köylülerimiz pandemiden sonra çok toprak sattı. Ancak Başkanımız Dr. Osman Gürün satılmaması konusunda çok uyarıda bulundu ve şimdi bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Özellikle kadınlarımıza verilen destekleri görüyoruz. Kooperatif destekleri sayesinde kadınlarımız önemli kazançlar elde ediyor. Eskiden kooperatif adını duyan kaçardı. Osman Başkanım sayesinde artık herkes buralara üye olmaya çalışıyor. Görüyorsunuz Muğla Ovasının korunarak tarımsal üretime devam etmesi imara açılmaması çok önemli.” dedi.

“GENÇLERİMİZ ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMAK İÇİN KENTE GELMEYECEK, TOPRAĞINA SAHİP ÇIKACAK”

Üreten köylüyü tekrar milletin efendisi yapmak için tarımın çok önemli olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün verimli toprakları ile Muğla’nın çok önemli bir tarım kenti olduğunu belirtti.

Başkan Gürün; “2014 yılında göreve gelir gelmez tarım ve hayvancılıkta tarım kenti olan Muğla’mızda neleri yapabiliriz diye düşündük ve projelerimizi hemen hayata geçirdik. Türkiye’nin yerel yönetimlerde ilk olan projesi Toprak Analiz laboratuvarını şehrimize kazandırdık ve toprağımızın haritasını çıkardık. Yerel tohumdan, arıcılığa, kıl keçisi desteklemesinden alım garantili çiçeğe, meyve sebze kurutma tesisinden koku vadisi projelerine birçok projeyi tarım kenti Muğla’da hayata geçirdik. Yüzde 55’i kırsalda yaşayan Muğlamızda yaptığımız çalışmalarla kentten köye dönüşü sağlamaya, gençlerimizin asgari ücretle çalışmak yerine kendi toprağında üretmesini, emeğinin karşılığını almasını istiyoruz. Genç nesil tarlasına, toprağına sahip çıkacak. Tüm bu çalışmaları yaparken en önemlisi de güven duygusunu tekrar inşa ediyoruz. Tarıma, kooperatiflere olan üreticimizin güvenini tekrar kazanması için çalışıyoruz. Kooperatiflerimize destek olmak, teşvik etmek ve birlik olmalarını sağlamak için Güçbirliğini oluşturduk. Böylece üreticimizin güveni, Büyükşehir’in destekleri ile Muğlamızın ürünlerinin kalitesini arttırdık, markalaşması, paketlenmesi, sunumu için önemli yol kat ettik. Tarım kenti Muğlamızda üreten köylümüz milletin efendisi olacak ve Muğla geleceğe umutla yürüyecek.”

Tarımsal ürün çeşitliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması için önemli projeler hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde yüzde 50 desteklemeli zeytin, kestane, ceviz, keçiboynuzu ve badem fidanı desteklemesine başladı. İl genelinde bugüne kadar 205 bin adet meyve fidanı, 575 ton tohumluk patates ve 578 ton yem bitkisi tohumu dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında dağıtacağı 53 bin meyve fidanı ile 258 bin rakamına ulaşacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan fidan dağıtımından yararlanmak isteyen üreticilerden doğru gübreleme metotlarının uygulanması için toprak tahlili yaptırılması şartı istenecek. Desteklemeler 2 ile 10 dekar arası araziler için yapılacak. 

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