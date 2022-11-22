Mudanya Üniversitesi'nin yeni bölümleri için 'Has' iş birliği

Bursa'da Mudanya Üniversitesi ile Has Tavuk arasında üniversite bünyesinde açılacak 'Beslenme ve Diyetetik, E-Ticaret ve Pazarlama ile Dış Ticaret' bölümlerinde iş birliğini kapsayan protokol imzalandı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en genç üniversitesi olarak eğitime başlayan Mudanya Üniversitesi, tam donanımlı öğrenci yetiştirme hedefiyle Bursa’nın önemli şirketleri ile iş birliği protokolleri yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda son protokol Bursa’da sektörünün öncü firmalarından Has Tavuk ile yapıldı. Mudanya Üniversitesi ile Has Tavuk arasında Mudanya Üniversitesinde açılacak Beslenme ve Diyetetik, E-Ticaret ve Pazarlama ile Dış Ticaret bölümlerinde iş birliğini kapsayan protokol imzalandı.

Mudanya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Tosun ile Has Tavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir’in imzaladığı protokol kapsamında, Mudanya Üniversitesi öğrencileri Has Tavuk’ta staj imkanına sahip olacak, aynı zamanda iki kurum arasında ortak projeler ve araştırmalar gerçekleştirilecek.

Törende konuşan Mudanya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Tosun, dünya üniversitesi olma hedefiyle yol çıktıklarını ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, bu anlamda üniversite olarak uygulamalı eğitim ve üniversite-sanayi iş birliğine çok önem verdiklerini söyledi.

Has Tavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir ise, Bursa merkezli Has Tavuk’un 48 ülkeye ihracat yapan, Gürcistan ve Ukrayna’da tesisleri bulunan bir şirket olduğuna dikkati çekti. Gıda Ar-Ge’si olan tek şirket olduklarını belirten Aydemir, "Bu merkezimizde çeşitli branşlardan 28 mühendis görev yapıyor. İmzaladığımız protokol ile Mudanya Üniversitesi öğrencilerine kapımız sonuna kadar açık olacak" dedi.