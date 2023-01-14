Mücevher Tasarım Yarışması'nda geri sayım

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek olan Mücevher Tasarım Yarışması'nda yarı finalistler belirlendi.İSTANNBUL (İGFA) - 'Next Horizon' temalı gelecekten aldığı ilhamı ve hayal gücünü mücevherle buluşturan tasarımların yarıştığı yarışmaya 200'den fazla başvurudan özenle seçilen 10 tasarım belirlenerek, yarı finalistler seçildi. Arsen Yarman, Siren Ertan, Arzu Kaprol, Fatoş Altınbaş, Meral Tahincioğlu Peltekçi&Aylin Tahincioğlu, Nur Bilen Yavuzer, Sebastien Renault, Prof. Dr. Sibel Kılıç, Surmak Susmak'ın jürisi olduğu yarışmanın yarı finalistleri önceki gün Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda yapılan özenli çalışmalarla belli oldu. Yarı finalde olan yarışmacıların listesi https://mucevhertasarimyarismasi.com.tr/ adresinden açıklanacak.

Belirlenen 10 tasarımın finalistleri 17 Mart akşamı gerçekleşecek olan ödül töreniyle açıklanacak. Yarışma kapsamında birinci olan tasarıma 100 Bin TL para ödülü, tasarımının NFT sertifikası ve medya iletişim paketi verilecek. İkinci olan tasarım 75 Bin TL, üçüncü olan tasarım da 50 Bin TL ödülün sahibi olacak. Aynı zamanda yarışmada ilk 10'a kalan finalistlere Jewellery Technology Research tarafından 1500 ABD Doları değerinde 3 haftalık sertifikalı pırlanta uzmanlık eğitimi verilecek.

Yarı finalistlerin belirlenmesinin ardından Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, jüri üyelerine hediye ve plaket takdim etti.