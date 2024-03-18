Mücevher dünyası bu fuarda buluşacak

Istanbul Jewelry Show’da (IJS) 2024 yılının ilk buluşması17 – 20 Nisan tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi’nde, gerçekleşecek.

İSTANBUL (İGFA) - Doğu Avrupa'dan Yakın Doğu'ya, Rusya'dan Kuzey Afrika'ya, BDT Ülkelerinden Orta Doğu'ya kadar mücevher dünyasının profesyonelleri, 55’inci kez İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşacak. Türkiye Mücevher Sektörü, 2023’ü 7.5 milyar doların üzerinde ihracat rakamıyla kapatırken, en çok yurt dışı satışlarını Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, İsviçre, Hong Kong, Irak, Meksika, Kırgızistan, Almanya ve Libya’ya gerçekleştirdi. 2023 yılında Mart ve Ekim aylarında düzenlenen Istanbul Jewelry Show (IJS) fuarlarına en fazla yabancı ziyaretçi; ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Hindistan, Irak, İran, Lübnan, Mısır, Rusya, ve Suudi Arabistan’dan geldi.

Istanbul Jewelry Show (IJS), Türkiye Mücevher Sektörü’nün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin yanı sıra hedef pazarlardan da profesyonelleri, doğrudan ticaret için katılımcı markalarıyla buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl ilk kez Nisan’da düzenlenecek ve Çarşamba’dan Cumartesi’ye dört gün sürecek olan fuara 140’ın üzerinde ülkeden 33 bin 500’ü aşkın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.