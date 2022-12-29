MUBİTEK 2022'yi üç ödülle taçlandırdı

Türkiye'nin en inovatif şirketleri arasında seçilen MUBİTEK, tasarımda inovasyon yaratan projeleri ile 2022 yılını 3 ödülle kapadı.İSTANBUL (İGFA) - Sac kalıp, aparat, ürün ve özel makine tasarımları ile otomotiv sektörüne giriş yaparak, inovatif hizmetleri ve know-how gücü ile her yıl çeşitli kategorilerde ödülleri toplayan MUBİTEK, 2022 yılında da ezber bozmadı.

Bugüne kadar 11 Ar-Ge projesini başarıyla sonuçlandırarak tasarımda inovasyon oluşturan MUBİTEK, 2022 yılını üç ödülle taçlandırdı.

MUBİTEK, T.C. Ticaret Bakanlığı-Türkiye İhracatçılar Meclisi Cumhurbaşkanlığı destekleri ile düzenlenen İnovasyon Ligi Şampiyonu seçilirken, aynı dönemde TOBB tarafından Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 firması arasından 18'inci oldu. MUBİTEK, T.C. Sanayi Bakanlığı Verimlilik Proje Ödülleri'nde de ikinciliğe layık görüldü.

2022 yılını ve ödülleri değerlendiren MUBİTEK Yönetim Kurulu Başkanı Uçak ve Makine Yüksek Mühendisi Mustafa Bintaş, "Meslek hayatım boyunca inovatif, daha iyi, daha firmaların verimini artırıcı konularda çalıştım. 2008 yılında AKTAP dediğimiz akıllı tasarım programı adında bir konsept ortaya koyduk. O günden bugüne kadar TÜBİTAK ve KOSGEB'in destekleriyle bu tasarım programının AR-GE'sini yapıyoruz. Bu doğrultuda her yıl layık görüldüğümüz ödüllerle de başarımızı kanıtlıyoruz" dedi.