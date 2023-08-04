MTV, vergi ve yapılandırmaların son günü

Yapılandırma kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı'na ilişkin vergi borçları ile Motorlu Taşıtlar ve Gelir Vergisi'nin 2'nci taksit ödemelerinde bugün son gün.ANKARA (İGFA) - Yapılandırma Kanunu kapsamındaki vergi borçlarının peşin 1'inci ve 2'nci taksitlerinin ödemeleri için ise son gün bugün.

İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor.

Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminden yararlanmak için de ödemelerin aksatılmaması şart.

Ayrıca Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Gelir Vergisi için de son ödeme günü bugün.

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi www.gib.gov.tr 'den, ​​​​​​​İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.

Ayrıca yapılandırılan borçlar, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.